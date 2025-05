Una soltera de Málaga rechaza a su cita en 'First Dates' por su inexperiencia en el amor: "Tengo 46 años y soy virgen"

First Dates vuelve, una noche más, a Cuatro. El dating show más conocido de la televisión continúa ofreciendo grandes momentos, gracias a la visita de los solteros más exigentes que vienen en busca del amor. Sin duda, el formato liderado por Carlos Sobera es una cita obligada para miles de espectadores de nuestro país.

En la emisión de este miércoles, el restaurante del programa recibiría a uno de esos solteros que dejan huella para la audiencia. Robert, de 46 años y procedente de Sabadell (Barcelona) se presentaba así: "Me he equivocado de profesión porque me hubiera gustado ser locutor o periodista. Tengo el problema de no pronunciar la letra erre, pero ya hablé con un logopeda para solucionarlo". Además, se abría en canal con Sobera y le confesaba que era virgen.

"En el amor no lo he tenido fácil, he intentado relacionarme con chicas, pero no me han dado pie. Me gusta gente, pero no he sido correspondido", comentaba Robert a Carlos Sobera. En un momento de la conversación, el presentador le preguntaba: "¿Eres virgen?". El soltero catalán asentía, avergonzado ante las cámaras del programa.

"Quizás por el físico nadie se fija en mí. Me siento un poco marginado porque por más que yo intente no me dan ni la primera opción a conocernos", confesaba el de Barcelona. "Me quiero hacer implantes capilares para ver si así las chicas se fijan y me ven atractivo", añadía también.

La afortunada que iba a conocerle sería Lena, una profesora alemana de 35 años que venía de Málaga. "España, en general, es un país muy católico, pero cada vez hay más protestantes", se presentaba en el programa de Cuatro. "Preferiría que quisiera tener sus propios hijos, pero si ya los tiene también está bien", añadía también.

Robert, en 'First Dates'

La primera impresión de Robert fue genial: "Me ha gustado por sus ojos, sus manos y su pelo. Sobre todo, por su elegancia". "Parece un hombre formal, que se cuida. Sí, me ha gustado", apuntaba la soltera alemana.

Durante la cita, Robert le contó a Lena la relación tan estrecha que tenía con su tía, hermana gemela de su madre, que falleció de cáncer a una temprana edad. "Era maestra y como era soltera centró todos sus esfuerzos en estimularme, de muy pequeño".

Lena, en 'First Dates'

"Era mi segunda madre. Cuando no podía estar mi madre estaba mi tía. Estaba por mí como si yo fuera su hijo", se expresaba Robert, entre lágrimas. "¿Estás bien?", se preocupaba Lena al verle llorar de manera desconsolada. "Me he emocionado, me he sentido escuchado por ti. No es que sea un llorica", se explicaba el soltero de Sabadell.

"Me ha dado pena que todavía la muerte de su tía le afecte. Estos sentimientos, de vez en cuando, pueden contigo", decía su cita. "Nunca he tenido pareja y aunque parezca raro, a mis 46 años no he tenido relaciones con ninguna chica", confesaba Robert su secreto más preciado.

Robert rompe a llorar al hablar sobre el cáncer de su tía, en 'First Dates'

Sobre este comentario, Lena únicamente dijo: "Creo que uno debería guardarse hasta el matrimonio". Un mensaje que hizo ilusiones al catalán: "Creo que podríamos encajar muy bien y le podría dar mucha felicidad y estimación".

Aun así, la ferviente religiosidad de Lena no cuadraría tanto con la forma de ser de Robert: "Que una persona vaya a misa, de vez en cuando, para mí no significa que sea creyente o que la fe tenga mucha importancia en su vida".

Momento de la cita entre Robert y Lena, en 'First Dates'

"Creo que le he gustado mucho, muchísimo. Me dará una oportunidad y podremos empezar a conocernos, a ver si podemos encajar el uno con el otro", no dudaba Robert en expresarse. La opinión de Lena sería completamente diferente: "No quiero hacerle falsas esperanzas".

La decisión final estaba lista para sentencia. "Me gustaría mucho tener una segunda cita. A ver, qué le parece a ella. Espero que sea que sí", señalaba Robert. "Ha sido una cita muy agradable, pero busco a alguien que tenga las mismas creencias que yo. Desgraciadamente, no lo he visto en ti", explicaba, por su parte, Lena su rechazo a su cita en First Dates.