María Patiño ajusta cuentas a Rosa Benito en ‘La familia de la tele’: “Es el reflejo del rencor no superado”

Rosa Benito fue la protagonista ¿involuntaria? de la primera entrega de La familia de la tele. El programa de RTVE arrancó ayer y conectó con Salamanca, donde se grababa el primer programa de MasterChef Celebrity. Entre sus concursantes estaba Rosa Benito, quien no dijo más que un “hola” al nuevo magacín, y cuando Quique Torito volvió a acercarse a ella le dio un manotazo para que le deje. Una reacción que hoy han analizado en el programa, y que para María Patiño es, sencillamente, “el reflejo del rencor no superado”.

Y es que horas después del desencuentro, Rosa escribió en su Instagram una reflexión que justificaba, a su modo, el no haber hablado con los que fueron sus compañeros en la era de Sálvame. “He pasado por cosas que me rompieron el alma, escuché palabras que me desgarraron por dentro, vi cómo dudaban de mí cuando más leal fui, y sentí traición justo cuando entregué. Pero aquí estoy victoriosa, sin rencores, con el corazón todavía dispuesto a amar, a apoyar, a ser el luz donde otros solo dejan oscuridad, a saber decir no”, posteaba.

Y añadía: “Porque entendí que no me voy a volver como quienes me hicieron daño. Seré reflejo de lo que quiero recibir, ser, y ejemplo de lo que merezco. Porque cuando uno sana de verdad, ya no busca venganza: busca paz. Y eso es lo que quiero… ¡Paz!”, concluía la ahora aspirante de MasterChef.

En ese sentido, Belén Esteban recomendó a Rosa “que no se meta en Google y coja textos de autoayuda” para justificarse. Y le recordó cómo en el pasado dijo que se partiría las piernas antes que bajar las escaleras de Sálvame, y acabó haciéndolo. “A mí no me duele. Es una falta, no a nosotros, que también. Es una falta de respeto al público, y a sus compañeros, sobre todo, a Torito. Que se quedó cortado”, defendía La Patrona.

Lydia Lozano contó que Rosa se enfadó recientemente con ella por algo que dijo en Mañaneros, pero también, que le había escrito para dar el pésame por la muerte de su madre. Por eso, “me sorprendió esta reacción” del día anterior.

María Patiño tomó la palabra, y lo hizo cargando tintas. Entiende que todos los compañeros se han convertido “en un grupo” y “todos tenemos que pagar los platos rotos de unos y otros”. Pero que “una cosa es hacer crítica y lo sigo haciendo, ella es el reflejo del rencor no superado, y otra cosa es hacer daño. Quien te ha hecho daño ha sido tu marido, quien te ha quitado dinero, quien no te ha respetado. Yo he sido crítica”, señalaba la comunicadora gallega.

María, en concreto, detalló que su distanciamiento con Rosa viene porque “en un momento determinado no entendí que no apoyase a su sobrina, y sigo manteniendo mi postura”. Para ella, la única persona que salió perdiendo es la propia Rosa, porque “es muy torpe, puede ser falsa y cínica, y no tuvo la capacidad de serlo”.

Más adelante, María criticaría que Rosa “es una profesional, cobra un caché por un concurso y forma parte de un concurso” y por ello tendría que dar la cara, pues no es lo mismo a que si la persiguiese un reportero por la calle al que no quiere atender. “Dentro del caché está el saber estar dentro de la casa y representando una marca que es un buque insignia de esta casa”, finalizaba, en referencia a MasterChef.