Gonzalo Miró rotundo sobre la polémica de Cayetana Guillén y Amaia Montero: "Los periodistas sois gentuza"

El posible regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh se dispararon cuando Cayetana Guillén Cuervo, quien era amiga de la cantante, confesó por accidente que la artista volvería a los escenarios. Una afirmación que Montero no se tomó nada bien y que desencadenó en alejarla de su círculo cercano.

Gonzalo Miró, además de ser uno de los colaboradores de Espejo Público, presume de tener una amistad con la cantante, es por ello que no resulta raro que le pregunten por ella. Recientemente, el tertuliano de Antena 3 acudió a un evento en el que los periodistas centraron sus preguntas en esta amistad. "Ella está muchísimo mejor y contenta. La veréis más pronto que tarde. Espero que en breve pueda subirse a un escenario", confesaba ante sus compañeros.

Esta respuesta llamó la atención de los colaboradores del magacín de Antena 3, quienes no dudaron en abordarlo con una duda en especial: si Miró recibió algún toque de atención por parte de la artista tras las consecuencias del comentario de Guillén Cuervo.

"Por respetarte no te pregunto esto y te lo acaban preguntando en la calle y lo tengo que poner. A partir de ahora no te respeto nada y te lo voy a preguntar todos los días", comenzaba diciendo Gema López, copresentadora del programa, quien puso sobre la mesa una acusación hacia el tertuliano.

"Pero decidme. ¿Qué he dicho allí, que no haya dicho aquí?", contestaba, sin ningún tapujo. Susanna Griso, presentadora del programa, no tardaría en darle la razón: "Eso es verdad", respondía mirando al colaborador. Tras esta afirmación, Griso lanzaría una pregunta que dejaría desconcertado a Miró. "¿Has recibido algún tirón de orejas por esto?", cuestionaba la presentadora, haciendo referencia a las consecuencias de Montero a Guillén.

Colaboradores en plató. 'Espejo Público'.

El tertuliano, aun sin creerse del todo esta pregunta, contestó tajante. "¿Te imaginas que venga al programa a decir que Amaia me ha montado un pollo por esto? Pero vosotras, ¿en qué planeta vivís?", contestó, mostrándose incrédulo ante la pregunta de Griso.

Gema López no tardaría en responder a la respuesta del entrevistado. "Si es que no nos lo estamos inventando. Será en el mismo planeta en el que Amaia dejó de seguir a Guillén", expresó ante sus compañeros. Posteriormente, la copresentadora salió en defensa de Cayetana. "No la conozco, pero creo que cayó en esa trampa sin ninguna mala intención, así lo pienso de verdad", decía muy rotunda.

Fue entonces cuando intervino Susanna Griso, quien preguntó al periodista si él también estaba de acuerdo con su postura sobre la situación. "¿Crees que no fue con mala intención? Los periodistas somos a veces un poco tramposos y damos por hecha la información...", y antes de que la presentadora terminara, Miró reaccionó. "Los periodistas sois muy tramposos", espetó ante las cámaras de Antena 3.

El tertuliano dejó en claro una cosa: "Más pronto que tarde veréis a Amaia", una frase que Gema López recordó que minutos antes de aquella afirmación, Miró comentó que sucedería "en breve", algo que negó. La periodista pidió al equipo del programa que recuperara aquel momento. "Ahora vas a decir que somos la prensa quienes manipulamos", dijo Gema. Sin titubear, el entrevistado respondió con un tajante: "Sois gentuza", sentenció finalmente.