Edurne, cantante y presentadora: “Da igual que no sea Navidad, en mayo escuchamos villancicos en casa”

Edurne fue una de las primeras invitadas de El Hormiguero de esta temporada. Entonces fue con su disco Éxtasis debajo del brazo, y ahora ha regresado con un nuevo sencillo, Todo me recuerda a ti, a dúo con Álvaro Mayo, cantante surgido de la última edición de Operación Triunfo. Fue una charla amena la que tuvo con Pablo Motos en la que habló de La Voz Kids, de sus 20 años de carrera y de música, por supuesto. Y en ese sentido, sorprendió al reconocer que en su casa se escuchan actualmente villancicos, eso sí, porque su hija de cuatro años tiene predilección por ellos.

La artista madrileña aseguró sentirse en un buen momento, con buenas ventas de su disco, y “una gira increíble, muy contenta”. De su nueva canción, destacó que con Mayo tiene mucha conexión musical, y que tiene “un potencial de locos”. Del joven cantante dijo que además de un gran artista es muy buena persona. “Me gusta juntarme con gente que me aporte cosas buenas, un artistazo con un corazón enorme”, aseguraba.

En ese sentido, Pablo Motos le preguntó si no haría una colaboración con alguien de quien percibiese algo turbio. “No me compensa. Todo fluye mejor cuando hay un buen ambiente, buena conexión, buena energía”, reconocía la que fuese representante de España en Eurovisión en 2015.

Este 2025 Edurne celebrará los 20 años desde su paso por Operación Triunfo, y aprovechó su visita a El Hormiguero para hacer un anuncio. “Quería decirlo en exclusiva”, reconocía. Y es que para conmemorar esas dos décadas desde que comenzase su carrera musical en su etapa adulta (de niña estuvo en el grupo Trastos), Edurne ha preparado “dos conciertos, en Madrid y Barcelona”, y que el año siguiente continuará con la gira. Algo que va dirigido hacia “los fans, que llevan desde el principio conmigo”.

Actualmente, Edurne es parte de la plantilla de Atresmedia como miembro de La Voz Kids, que empezó sus emisiones el sábado. “He estado con un puntito competitiva, porque he tenido que hacer mi equipo”, reconocía sobre la experiencia. A sus compañeros Lola Índigo, Manuel Turizo y David Bisbal les echó flores, pero también destacó que “los cuatro somos muy picones”. Y de todos señaló que “quizá el que más es David”.

A las grabaciones no ha podido llevar a su hija Yanay, y espera algún día poder hacerlo. “Le gusta bailar, cantar, es muy chiquita, tiene cuatro años”, exponía. De sus gustos musicales, Yanay “ahora mismo está con canciones infantiles”. Y también disfruta con las canciones navideñas: “A día de hoy, en mayo escucha villancicos”, sobre todo, Rudolf, del que hizo el baile en el colegio. “Da igual que no sea Navidad, en mayo escuchamos villancicos en casa”, confirmaba

Edurne en 'El Hormiguero'.

De su hija, Edurne también contó que le pinta las uñas a los perros. “Yo tengo unos perros que se merecen diez estatuas”, admitía la cantante. Y es que a la hija le gusta también ponerles collares, o pegatinas.

Cambiando de tema, Pablo Motos también desveló que, como Miguel Ángel Revilla, Edurne saldrá en la serie Atasco. Y su historia es casi un texto de Agatha Christie, un misterio alrededor de quién se tiró un pedo en un coche en el que también viaja Carlos Areces. “Es una cosa que la gente a lo mejor va a alucinar un poco”, llegó a reconocer la invitada. Tras ver un fragmento de sus escenas, confirmó: “Ya sabéis cómo suenan mis pedos”.