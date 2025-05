Susanna Griso no se corta y dice lo que muchos piensan sobre el último vídeo de Anabel Pantoja: "Se la suda todo"

El último vídeo que Anabel Pantoja subió a sus redes sociales para celebrar con sus seguidores el Día de la Madre ha vuelto a ponerla en el ojo del huracán. Aunque pareciera que las aguas se habían calmado, lo cierto es que la sobrina de la tonadillera se encuentra en medio de la investigación por un presunto caso de maltrato infantil tras el ingreso hospitalario de su hija, Alma.

Las imágenes no estuvieron exentas de polémicas y Susanna Griso no dudó en dar su opinión. De esta forma, en Espejo Público abordaron este polémico tema. "Creé una vida y naciste tú mi Alma. Para siempre tú y yo. Felicidades a todas las madres de este mundo por luchar con sus hijos", expresaba la influencer en su cuenta de Instagram.

En la publicación se puede ver cómo Anabel Pantoja muestra las contracciones del parto, su ingreso hospitalario y el momento en que dio a luz. La presentadora del programa de Antena 3 fue la primera en comentar estas impresionantes imágenes: "Siempre te quedará la duda de qué pasará con esa niña cuando se haga mayor y vea ese contenido en las redes", sentenciaba Griso. Y no contenta con ello, añadía: "A los que tenemos más años nos parece horrible".

Gema López, quien también es presentadora del magacín, se sumó a los comentarios. "Yo sigo a otras instagramers que tienen millones y que hacen este tipo de cosas, pero mucho más cuidadas, reciben otro tipo de críticas", señalaba de manera tajante.

"¿A qué otras influencers hemos visto así, en el paritorio? Es que no la hemos visto", apuntaba por su parte Miquel Valls. López se mostró a favor de su compañero. "Estoy de acuerdo contigo, pero hasta las ecografías, las patadas, lo hacen otras influencers como Las Pombo y nadie dice nada por quienes son", opinaba en la misma línea, Gema López.

Colaboradores en plató durante el programa de hoy. 'Espejo Público'.

Lorena Vázquez no tardó en defender a Anabel Pantoja. "Es una valiente. Está haciendo un contenido que hasta ahora no lo habíamos visto en redes con personajes a su altura, pero se ha pasado de frenada", puntualizó la tertuliana.

Posteriormente, Susanna Griso no dudaría en dar su opinión sobre este tema. "A mí me atrae Anabel Pantoja por lo que tiene, porque se la suda y le da todo igual en cuanto a su físico. Cualquiera de nosotras tiene cierta vergüenza o pudor porque no quieres que se te vea con la celulitis", apuntaba la presentadora.

"Es lo único que le admiro, la personalidad que tiene", comentó por su parte Pilar Vidal, acompañando su comentario contando su experiencia propia con la maternidad.

Tras la publicación del vídeo, además de las críticas, varias han sido las empresas que se han alejado de la sobrina de la tonadillera, así lo señalaban desde el programa. "Esto le pasó factura y hay marcas que ya no quieren a Anabel Pantoja", indicó finalmente Gema López ante las cámaras de Antena 3.