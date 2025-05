Massiel, entre lágrimas al relatar su lucha contra el cáncer a Sonsoles: "Nunca he fumado, pero uno mete la pata"

Massiel se ha sincerado como nunca antes. Lo ha hecho en el plató de Y ahora Sonsoles al hablar sobre su enfermedad, un cáncer de pulmón que fue diagnosticado a principios de año. Al relatar su situación actual, la intérprete de La, la la en Eurovisión, no pudo controlar las lágrimas.

"Yo no he sido fumadora nunca, pero uno mete la pata cuando puede. Yo no había fumado, mi hermano sí, su mujer también y mi padre también fumaban. Después de ser diagnosticada vino la quimioterapia y sobreviví a ella", confesaba muy emocionada ante Sonsoles Ónega. La artista, también detalló que "he estado toda la vida fumando, pero sin fumar", dejando clara su relación con el tabaco.

La que conquistó Eurovisión en 1968 se abrió plenamente. En su relato explicó que quiso llevar su enfermedad con la mayor discreción posible para proteger a su hermano pequeño. "A mi hermano nunca se lo dije porque él se estaba muriendo de cáncer", dijo sin ningún tapujo.

El cáncer de pulmón es muy letal. Tal y como confesaba la artista hace unos meses: "Estoy viva de milagro. Pero viva. Me han pasado muchas cosas, y el sobrevivir ha sido una batalla difícil", decía públicamente en el programa ¡De Viernes!

El cáncer de pulmón es uno de los tumores más mortales, y en mujeres ha aumentado de manera alarmante durante los últimos años, y está asociado en gran parte al aumento del consumo de tabaco.

Sonsoles Ónega y Massiel en plató. 'Y ahora Sonsoles'.

Este no es el único problema de salud al que se ha enfrentado en su vida. "Cuando salía del fisio y quise ir a la Iglesia, un chico que iba marcha atrás me atropelló", explicó ante la presentadora.

Un diente y la nariz rotos fueron algunas de las consecuencias de aquel trágico momento, por el cual tuvo que someterse a una operación de cuatro horas. Pero eso no es todo. En 2012 se enfrentó a una degeneración macular que afectó seriamente su visión, obligándola a alejarse de los focos.

A pesar de haber vivido distintos acontecimientos, la muerte de su hermano y mánager durante más de 20 años, Emilio Santamaría, fue uno de los episodios más duros de su vida. Una despedida inesperada que le hizo caer nuevamente en una profunda tristeza.

A Massiel estamos acostumbrados a verla brillar. Llevó a España al estrellato en Eurovisión en 1968 con La la la. Posteriormente, fue lanzada al estrellato internacional. "He dicho siempre lo que me ha dado la gana y he recibido palos, pero me da igual", confesaba ante Sonsoles Ónega.

Este no fue el único tema que la entrevistada tocó. Ante las cámaras de Antena 3, la artista confesó que se casó con Luis Racatero "para poder irme de casa y era el hermano de una amiga mía. Fue un desastre", detalló a Sonsoles Ónega.

Aunque Massiel esté luchando contra el cáncer, su legado vuelve a la pantalla. El próximo 8 de mayo se estrenará La canción que relata la historia que esconde el éxito de España en Eurovisión 1968.