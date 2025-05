Juanra Bonet, de 'Traitors': "No me consta que me hayan dado puñaladas en la tele. Igual es porque las he dado yo siempre"

Juanra Bonet dice que le ha "tocado la lotería" con Traitors España. El presentador ha sido el elegido para conducir este exitoso formato internacional que supone la vuelta de Antena 3 al reality. El formato encierra a un grupo de 18 personas anónimas en un monasterio, que se dividen en dos grupos: traidores y fieles. La mecánica, como ya hemos explicado, recuerda al Cluedo o al Pueblo duerme.

"El programa nos demuestra que estamos jugando y con unas reglas marcadas, podemos hacer cualquier cosa. Somos testigos de traiciones, de puñaladas traperas, asesinatos y deslealtades", dice en conversación telefónica con BLUPER antes de un estreno que se producirá en simultáneo en Antena 3 y atresplayer. La plataforma de Atresmedia, además, colgará la segunda entrega inmediatamente después de la primera.

Traitors sale al ruedo en la complicada noche de los miércoles, en la que The Floor se ha consolidado en La 1 con Chenoa. También competirá contra La noche de los récords, a Telecinco, con Jesús Vázquez y Álex Blanquer. "Depende de muchas cosas. El prime time en España se ha retrasado mucho", dice de las audiencias, confiando en la segunda vida del formato gracias a atresplayer.

Lo cierto es que en Traitors, Juanra Bonet es un personaje más. No sólo ejerce como el narrador de esta partida de estrategia, sino que sus sarcásticas intervenciones van al hilo del halo de misterio que envuelve al juego. Y los concursantes no saben muy bien cómo encajar sus palabras que, lejos de ayudar, les desconcierta más. A muchos, por cierto, les recordará al mítico Profesor de La casa de papel.

El programa producido por Gestmusic (Banijay) hace que Juanra siga sumando en la compañía. El catalán ahora mismo tiene en emisión¿Quién quiere ser millonario? en laSexta y La Voz Kids en Antena 3. Y próximamente estrenará Juego de pelotas.

Juanra Bonet en una imagen promocional de 'Traitors'.

¿Quñe fue lo primero que se te vino a la cabeza cuando te proponen Traitors?

Que me había tocado la lotería. Yo era espectador del programa en HBO con Sergio Peris Mencheta. Era la misma productora que había hecho la primera edición, y la productora de Tu cara me suena, que fue mi último gran sueño en Atresmedia. Y la misma de ¡Boom! ¡Ostras! Es estar como en casa, con un formato que me encanta.

¿Te esperabas que en algún momento diera el salto a Antena 3, porque estaba pensado para laSexta?

La verdad que las dos cadenas son maravillosas y tienen espectadores fieles. Yo he trabajado en las dos, pero claro, no me esperaba esta apuesta. Ya no tanto el cambio de cadena como la apuesta mediática estoy viendo. Es que hay lonas por la calle. Los dos primeros programas los hemos estrenado en un cine. Hay una campaña muy grande. Hasta hay un cónclave el día del estreno.

Es la vuelta de Antena 3 al reality. ¿Sientes la presión?

Mientras estábamos grabándolo la presión que teníamos el primer día la presión que teníamos era hacerlo igual de bonito que la edición de HBO. A partir del segundo, ya no había presión ni nada. Todos estábamos jugando, chiflando. Acábabamos de grabar, nos íbamos a cenar y éramos espectadores. '¿Has visto lo que le ha dicho? ¿Qué está pensando el otro? ¡Este se la va a jugar! ¿A quién van a matar? Whatssaps por la mañana en el desayuno.

Estábamos todos metidísimos y, de repente, desapareció toda la presión. Cuando se emita, ya veremos qué pasa el día de antes, el de después, si el partido de turno tiene prórroga. Depende de muchas cosas. El prime time en España se ha retrasado mucho.

El presentador Juanra Bonet.

¿Te preocupa que Traitors arranque a las 23:15, a la hora que termina El Hormiguero?

No me preocupa tanto porque atresplayer funciona como un tiro. Yo me veo Tu cara me suena la semana de antes, salga yo o no. Yo lo uso, me parece que calidad-precio es imbatible. Si tú madrugas, puedes acabarte Traitors a la mañana siguiente tranquilamente y verte el de la semana que viene antes que nadie.

¿Qué nos enseña Traitors?

Que sabiendo todos que estamos jugando y con unas reglas marcadas, podemos hacer cualquier cosa. Somos testigos de traiciones, de puñaladas traperas, asesinatos y deslealtades, estando tranquilos porque tenemos la seguridad de que solo trasciende al programa. Cuando acaba, son tan amigos. Como espectador me tranquiliza.

Todos los perfiles de un concursante de reality están en Traitors. ¿Por qué crees que todos quieren ser traidores?

Es curioso, me llamó la atención que poca gente dijera 'quiero ser fiel'. Para mí ser traidor es un marrón porque estás más tenso. Yo lo pasaría peor. A mí me gustaría ser fiel y buscas pistas, despistes, gestos, miradas... Disfrutaría mucho más así que con el antifaz.

¿En la televisión, que es un mundo muy competitivo, has sufrido algún tipo de puñalada?

[Niega con la cabeza] No. Además, tampoco somos muchos. A mí no me consta. A lo mejor es porque las he dado yo siempre, no lo sé.

¿Eres consumidor de realities? ¿Has visto Gran Hermano o Supervivientes?

Sí, sí. A mí me encanta la tele. He visto todo. Esto es como la alimentación, he comido de todo. Es un formato que nunca había hecho y tenía muchísimas ganas. Traitors es muy especial, ha dado la vuelta al mundo.