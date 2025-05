Espantada (con manotazo incluido) de Rosa Benito en 'La familia de la tele': “Me parece fatal lo que ha hecho”

La familia de la tele se ha trasladado en su primer día hasta el Castillo del Buen Amor, en Salamanca. Y es que allí se está grabando la primera entrega de la próxima edición de MasterChef Celebrity, cuyo casting completo han desvelado. Y entre ellos se encontraba, como ya se sabía, Rosa Benito, a quien no pareció hacerle mucha ilusión conectar con los que fueron sus antiguos compañeros en Sálvame, y de los que no guarda buen recuerdo. Tanto es así que no dijo nada más de un “hola”, huyó de la cámara en cuanto pudo, e incluso, llegó a zafarse de malos modos de Quique Torito, con un manotazo.

Torito era el encargado de contar cómo se estaba desarrollando esta primera entrega de MasterChef Celebrity, y fue presentando a todos los participantes, que solían decir alguna frase a la cámara. Por el lado del reportero pasaron, en este orden, Valeria Vegas, José Manuel Parada, Charo Reina, el violinista Necko Vidal, Valeria Ros y Masi.

Llegó entonces el turno a Rosa Benito, que se limitó a sonreír. “Cobra por palabra”, bromeó Torito. “¿Por qué no nos dice nada Rosa Benito? ¿No nos desea suerte?”, preguntaba desde el plató María Patiño. Quique invitó a la aspirante a decir un “hola”, y a eso se limitó: “¡Hola!”, exclamó.

“No tiene retorno, por eso no os contesta”, seguía diciendo Torito, que continuó presentando a los aspirantes, y le tocó el turno al mago Jorge Luengo. Pero María Patiño quería que le pusiese “el micro a Rosa Benito y preguntále qué tal se siente en esta nueva familia en la que estamos todos”.

En ese momento, Rosa se dio a la huida, por detrás de sus compañeros, para no volver a atender al programa de La Osa Producciones. “¡Se me va! Si somos una familia!”, lamentaba María Patiño desde el plató. “¡Hermana, te quiero!”, le diría también la presentadora.

Torito continuó presentando a Alejo Sauras, Mariló Montero, Juanjo Bona, Mala Rodríguez, Miguel Torres, David Amor y Soraya Arnelas. Todos comenzaron a corear “¡MasterChef!”, y antes de acabar la conexión, Torito volvió a acercarse a Rosa, que reapareció para sumarse al cántico. Pero ella le rechazó con un manotazo.

“Ay, ay, ay, qué momento. Le ha dado un manotazo. ¡Oye, de verdad!”, se quejaba María Patiño. Entonces la presentadora narró todo lo sucedido, por si alguien se lo perdió. “¡Como la Pantoja, no me vas a grabar más!”, apostillaba Chelo García-Cortés.

María Patiño reacciona al manotazo de Rosa Benito.

Belén Esteban pidió la palabra. “Belén Esteban: Me parece que no hemos dicho nada. Que empiece así, que nosotros hemos estado educados. Si ella ha pasado, nosotros también con ella, y me parece fatal lo que ha hecho. Yo tengo la conciencia muy tranquila”, sentenciaba.

Inés Hernand pidió que alguien le explicase qué problema tienen con Rosa Benito, y María Patiño se limitó a decir que viene de largo. Belén, poco después, contaría que ella rompió su amistad con Rosa después de que su hija, Rosario Mohedano, diese una entrevista cargando contra ella, que llamó a Rosa y lo negó todo. “Y ya no sé más. La hija me fue poniendo verde”, y un día, en Sálvame, Belén ajustó cuentas.

María Patiño quiso añadir que “quería juguetear con la distancia que tenemos y no ha estado a la altura de las circunstancias. Aunque tenga el sentimiento libre de querernos o no”.