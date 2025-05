‘La familia de la tele’ reúne a Rocío Carrasco y Marta Riesco fugazmente en su desfile: “¿Ya me puedo ir?”

El desfile de La familia de la tele ha dejado “un encuentro bastante inesperado”. O así lo han definido Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo, quienes han locutado el evento para La 1 de RTVE. Y es que los espectadores han podido ver a Marta Riesco junto a Rocío Jurado, dándose dos besos, aunque en un encuentro muy fugaz que la hija de Rocío Jurado ha cortado con un “¿Ya me puedo ir?”.

En uno de los bloques del desfile podíamos ver a Cesc Escolá y Marta Verona, colaboradores de La fábrica de la tele expertos en bienestar, que iban acompañados de Kiko Matamoros. Y con ellos había la figura de un cabezudo bajo la que resultó estar Rocío Carrasco. Tras su revelación se pudo escuchar brevemente el tema Si amanece, de la Jurado.

“Y esta sorpresa! ¡Era el cabezudo! No paramos de verdad”, exclamaban en RTVE. “¡Bienvenida a la familia!”, le decían a Rocío Carrasco, que no estaba anunciada previamente como colaboradora. “Esta siempre fue la mía, siempre fue mi familia”, aseguraba ella.

Rocío parecía tener prisa por irse, y casi le costaba hablar con la reportera que estaba cubriendo su llegada al programa. “Me tienen ahí metida tres semanas. Se me ha ido la noción del tiempo”, bromeó la que fuese concursante de Bake Off, en referencia a los atrasos que ha tenido el desfile.

“Vengo con las mejores vibras del universo como siempre”, decía Rocío en su llegada. Y también, que estaba “muy contenta, muy ilusionada”.

Brevemente, y pese a querer irse, Rocío se reencontró con Kiko Matamoros, y este aprovechó para enaltecer el arte, y, de paso, lanzar un dardo a una compañera. “Que viva el arte, que estamos con el arte. Y Chelo es el mejor homenaje al cine mudo que ha hecho la televisión española”, aseguró.

A continuación, Chelo y Kiko se fundían en un abrazo, y, de fondo, se pudo ver cómo Rocío Carrasco se saludaba con dos besos con Marta Riesco. “Está ocurriendo un encuentro bastante inesperado”, afirmaban las narradoras.

Rocío Carrasco en 'La familia de la tele'.

Finalmente, Marta Riesco le decía: “Rocío quería darte la bienvenida a La familia de la tele. Lo que es la vida. Aquí estamos”. “Esta es mi familia. ¿Ya me puedo ir?” lanzaba Rocío, dando así por concluida su intervención, mientras que confirmaban su incorporación como colaboradora. Fue un reencuentro breve, pero que servirá de anticipo a lo que está por venir.

Hay que recordar que Rocío y Marta fueron pareja de Antonio David Flores, y que llegaron a tener una suerte de guerra mediática. Marta llegó a afirmar que Rocío le invitó a cantar en un homenaje a su madre, que generó horas de televisión en el desaparecido Sálvame. Con el tiempo, Marta llegó a disculparse con Rocío públicamente, cerrando así aquellos capítulos de desavenencias.