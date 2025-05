Brutal enfado de Ana Rosa en Telecinco tras el sabotaje al AVE: "País lleno de enchufados que no tienen ni p... idea de dirigir"

Ana Rosa Quintana ha explotado este lunes después del "sabotaje" que ha sufrido la línea del AVE a Andalucía y que ha dejado a cientos de pasajeros en mitad de la nada en la noche de este domingo, regreso del puente de mayo. Entre los afectados estaban Los Morancos. El dúo montó un show improvisado en el vagón para hacer más ameno el contratiempo.

Jorge Cadaval ha entrado a El programa de AR a primera hora de la mañana para contar su experiencia. Muy enfadado, el humorista ha contado que los pasajeros vivieron un "auténtico caos" y que "nadie vino ni a atendernos ni a informarnos". "Nos han dejado tirados como piedras. Me parece una falta de respeto tremenda a la población", se ha quejado.

"Espero que este país se ponga un poquito las pilas para salir adelante, porque nos estamos quedando cortitos", terminaba diciendo el sevillano, muy cabreado, y recordando el gran apagón que sufrió la península hace una semana. Ha sido cuando Ana Rosa ha aprovechado para espetar: "¡Y lleno de enchufados que no tienen ni puta idea de qué están dirigiendo!".

Este nuevo dardo se une al editorial que la presentadora ha protagonizado al arrancar su magacín en Telecinco, en el que ha criticado al Gobierno de Pedro Sánchez por no haber dado explicaciones todavía de un hecho que paralizó a todo un país. "Se buscan 15 gigavatios desaparecidos. Llevan una semana en paradero desconocidos", decía.

"Si usted se cruza con ellos póngase en contacto con las autoridades competentes, aunque no sabemos cuáles son las autoridades competentes", ha dicho. "A nadie en el planeta se le funden los plomos como a España. Tenemos que estar orgullosos de nuestros apagones. Una semana después el Gobierno aún no ha arrojado algo de luz".

"Este Gobierno no es verde, está verde. No escucha a los que saben, no dan explicaciones y no dimite nadie"

"Estamos tan orgullosos que el 28 de abril debería celebrarse el Día del Orgullo Fotovoltaico, y apagarse toda España durante 10 horas", ha proseguido Ana Rosa para enlazar con el incidente en la línea del AVE Madrid-Sevilla. "Pero nada superará el apagón tan sublime del 28 de abril"

"También estamos orgullosos de la transparencia del Gobierno", decía en tono irónico y definiendo a Sánchez como "un presidente bunkerizado que señala que las culpables no son las renovables". "Y es cierto, los culpables son ustedes. Ustedes accionaron el interruptor de la ideología".

"Este Gobierno no es verde, está verde. No escucha a los que saben, no dan explicaciones y no dimite nadie", ha proseguido Quintana. "Tampoco cesarán a Beatriz Corredor [presidenta de Red Eléctrica], que estuvo tres días sin dar la cara". Y no lo hacen porque "la pusieron ellos y sería reconocer la culpa".

"La luz funciona bien en las puertas giratorias de un presidente que prometió acabar con las puertas giratorias. Dice Sánchez que no habrá más apagones, así que vayan comprando velas", ha concluido.