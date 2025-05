Cuáles son los países favoritos para ganar Eurovisión 2025 según las apuestas: de la 'sauna' de Suecia a la polémica de Israel

Cuenta atrás para Eurovisión, que este año se celebrará en Basilea (Suiza). Tras las semifinales del 13 y 15 de mayo, solo un país se hará con el codiciado Micrófono de Cristal en la gran final del sábado 17. El ganador se convertirá en el sucesor de Nemo Mettler, que hace un año arrasó con The Code. Los candidatos más fuertes a conseguirlo, ahora mismo, son: Suecia, Austria, Francia, Israel y Países Bajos.

España estará representada por Melody y su Esa diva, después de que en febrero se proclamara ganadora del Benidorm Fest. En la ciudad suiza, sonará la nueva versión del tema que la cantante grabó en Londres. Un giro más "internacional" que tanto Televisión Española como la artista convinieron darle a la canción.

Los pronósticos suelen moverse al producirse los ensayos -arrancan este domingo-, pero a estas alturas de temporada eurovisiva arrojan una idea de qué estados pueden quedar mejor clasificados. Pese a la intensa promoción de TVE, que ha provocado una ligera subida, las casas de apuestas no traen buenas noticias para nuestra abanderada: la sitúan en el puesto 23 de 37.

Leonhard Foeger Reuters [Los concursantes del Festival de Eurovisión 2025 sólo podrán llevar las banderas de los países a los que representan]

Suecia: KAJ – 'Bara bada bastu'

En el momento de publicación de este artículo, Suecia es la máxima favorita a hacerse con la victoria en Eurovisión 2025, con un 40% de probabilidades, según las casas de apuestas. Los posibles ganadores son el trío KAJ, con la canción Bara bada bastu, una pegadiza y desenfadada oda a las saunas finlandesas.

'Bada Bada Bastu', la canción de Suecia para Eurovisión 2025.

Se trata del segundo año consecutivo que Suecia no estará representada por suecos: KAJ tiene nacionalidad finlandesa y Marcus & Martinus, abanderados de 2024, proceden de Noruega. El grupo formado por Kevin Holmström, Axel Åhman y Jakob Norrgård sorprendió imponiéndose al favorito del Melodifestivalen 2025, Måns Zelmerlöw, ganador del festival europeo en 2015.

Austria: JJ – 'Wasted Love'

Johannes Pietsch, conocido artísticamente como JJ, defenderá la bandera de Austria en el certamen organizado por la Unión Europea de Radiodifusión (EBU-UER). El joven, que presenta la ópera pop Wasted Love, tiene un 15% de posibilidades de ganar, por lo que no le pisa los talones a los suecos.

'Wasted Love', la canción de Austria para Eurovisión 2025.

Desde hace unos años, la televisión pública austríaca elige a su representante por selección interna. JJ podría mejorar el puesto de Kaleen en 2024, que finalizó en 24.ª posición. O incluso repetir el hito de Conchita Wurst, la ganadora de Eurovisión 2014, con Rise Like a Phoenix.

Francia: Louane – 'Maman'

Louane, icono musical en su país, toma el testigo de Slimane para representar a Francia en Eurovisión 2025. La joven de 29 años cantará Maman en Basilea y los apostantes le dan un 8% de posibilidades de levantar el Micrófono de Cristal el 17 de mayo.

'Maman', la canción de Francia para Eurovisión 2025.

France TV echó toda la carne en el asador con la presentación del tema, producido por Tristan Salvati y la propia Louane. La cadena gala lo desveló en el descanso del partido de rugby entre Francia y Escocia, donde la abanderada lo interpretó por primera vez en directo, ante millones de espectadores.

Israel: Yuval Raphael – 'New Day Will Rise'

Tras la polémica de la edición pasada, provocada por la participación de Israel, el estado de Oriente Medio estará presente en Suiza. Estará abanderado por Yuval Raphael, superviviente de los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023, con la canción New Day Will Rise.

'New Day Will Rise', la canción de Israel en Eurovisión 2025.

Desde luego, la controversia le beneficia. La candidatura israelí tiene un 5% de probabilidades de ganar Eurovisión, algo que no sucede desde 2018, cuando Netta Barzalai lo consiguió con Toy. New Day Will Rise contiene metáforas, más o menos veladas, sobre el conflicto en la franja de Gaza, pese a que el reglamento del concurso no permite referencias "políticas" en los temas.

Países Bajos: Claude – 'C'est la vie'

También en un 5% en los pronósticos está Países Bajos, con Claude Kiambe y la canción C'est la vie. La propuesta, que combina inglés y francés, habla sobre la vida y los altibajos que conlleva. En la letra, hay alusiones a experiencias que acompañan al protagonista desde su infancia a través de las palabras de su madre.

'C'est La Vie', la canción de Países Bajos para Eurovisión 2025.

La televisión del país centroeuropeo es otra de las que selecciona a su representante en Eurovisión de manera interna. Este año, la AVROTROS recibió 331 candidaturas. La última vez que Países Bajos se llevó el premio fue en 2019, con Duncan Laurence y la balada Arcade.

Fuera de este Top 5 se quedan candidaturas con mucho tirón entre los eurofans y los apostantes, como República Checa, Bélgica, Finlandia, Estonia y Albania. Croacia, Montenegro, Georgia o Islandia son las últimas por la cola, sin apenas posibilidades de pasar de semifinales.