Emma García paraliza 'Fiesta' en directo para consolar a Kike Calleja tras llorar a lágrima viva: "No lo sabía. Te apoyo"

Este domingo 4 de mayo es el Día de la Madre en España. Por ello, los programas de los fines de semana han querido honrar tanto a las progenitoras como a las abuelas. En Fiesta, en medio del homenaje, Kike Calleja se ha roto a llorar, lo que ha provocado que Emma García interrumpiese brevemente el debate para consolar al colaborador.

Ha sido a raíz de que el resto de tertulianos comenzaran a hablar de sus respectivas madres lo que ha hecho que Kike Calleja se emocionase, al recordar a su madre, fallecida 12 años atrás. Por supuesto, Emma García le ha preguntado sobre su progenitora y el ex de Terelu Campos admitía que le era difícil hablar sobre ello.

“A mí me cuesta muchísimo hablar”, confesaba, pero continuaba. “Va a hacer 12 años que perdí a mi madre y para mí fue lo más doloroso que me ha pasado en la vida y me cuesta mucho superarlo porque la echo mucho de menos. Yo sé que donde esté, intentas pensar cómo te estará viendo”, agregaba.

“Espero que esté orgullosa. Es muy doloroso vivir eso porque al final la echas mucho de menos en ciertos momentos del día, te gustaría hablar con ella, compartir ciertas cosas y te das cuenta de lo importante que es cuando no la tienes”, se sinceraba entre lágrimas, provocando el apoyo tanto de Marisa Martín Blázquez como de la propia Emma García.

“Seguro que está muy orgullosa de ti, te sigue cuidando y viéndote desde dónde está”, señalaba Martín Blázquez, señalando que Calleja “había sufrido muchísimo”. Emma García no dudaba en levantarse para abrazar al colaborador. “No lo sabía”, le decía mientras le consolaba. “Te apoyo”, apostillaba.

Kike Calleja en 'Fiesta'.

Calleja concluía lanzando un alegato a favor de disfrutar más de los padres mientras estos están vivos. “Hay muchos problemas en la vida que les damos la importancia que no tienen como la tiene perder a un ser querido como una madre, yo por eso toda la gente que tenga la suerte de tener a sus padres, por favor, que lo disfruten”, compartía.

Marisa Martín Blázquez, Kike Calleja y Emma García en 'Fiesta'.

“Cuando veo que se pelean en las familias no lo entiendo porque luego te arrepientes. Yo tuve la suerte de tener, para mí, la mejor madre del mundo, también tengo el mejor padre, pero es un día complicado”, terminaba visiblemente afectado y todavía con lágrimas en las mejillas.