Afra Blanco, en 'laSexta Xplica': "Deberíamos hablar de la necesidad de crear una empresa de energía pública"

Debate más que encendido el que se ha vivido este pasado 3 de mayo en laSexta Xplica. El apagón del pasado lunes 28 de abril ha sido uno de los temas centrales del programa nocturno, conducido por José Yélamo. Una de las voces más activas ha sido la de Afra Blanco, quien ha apoyado las palabras de Yolanda Díaz de “crear una empresa de energía pública”.

La sindicalista daba la razón a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y abría el debate sobre “la necesidad” de promover una nueva “completamente pública” de energía eléctrica, recordando así lo que fue Endesa y cómo existen en otros países de la Unión Europea.

Blanco ha celebrado que el debate haya pasado sobre el “impuestazo al sol”, recordando la norma introducida durante el gobierno de Rajoy mediante un decreto en 2015, a que se asuma que “las renovables son necesarias y el futuro”. “Celebro que haya este debate y creo que deberíamos darle la vuelta a la tortilla”, señalaba.

“Hemos pasado del impuesto al sol a que todos en la mesa hayamos asumido la importancia de las energías renovables y que son imprescindibles para el futuro. Hace unos años, esto era inmaterialmente imposible”, razonaba.

La sindicalista apoya que se crease “un pacto de Estado sobre la energía”. “Actualmente, no lo tenemos. Hay un debate más que interesante con los expertos sobre las nucleares. Lanzo la pregunta: ¿actualmente sólo con las renovables se pueden garantizar un acceso a la energía pleno?”, argumentaba antes de ser interrumpida por Santiago Martínez-Vares, asesor político y CEO de Rebellious Words.

Afra Blanco y Valeria Martínez en 'laSexta Xplica'.

“No y está claro que sin las nucleares, no”, afirmaba rotundo antes de que la activista retomase la palabra. “Mantener el debate, aunque me interrumpan, se me da genial”, avisaba la también colaboradora de Espejo Público y Más Vale Tarde. “Los expertos dicen que, efectivamente, no es posible garantizar el acceso pleno sólo con las renovables”, admitía Blanco.

“Espero que llegue el día en el que se pueda garantizar la energía sólo con las renovables”, deseaba. “Pero, hoy por hoy, no se puede. Por ese lado, no hay más debate”, razonaba antes de surgir un rifirrafe entre la sindicalista y el asesor político, dado que Martínez-Vares.

La mesa de debate de 'laSexta Xplica'.

La sindicalista retomaba la palabra para lanzar el debate sobre la existencia de una empresa de energía completamente pública. “Hay que abrir el melón sobre el papel que tiene el Estado en Red Eléctrica. Creo que aquí, también hay un debate. Lo hay sobre un sector estratégico, que influye en varias infraestructuras que el Estado controla completamente”, argumentaba.

“Puede existir un debate más que interesante sobre si habría que tener el 100% o el 51% del poder de la energía por parte del Estado. Parte de esos dividendos y pasarlos a la inversión”, argumentaba la sindicalista, señalando que sigue faltando mayor financiación en el sector.

Blanco, quien se mostraba favorable de aplazar la desconexión total de las centrales nucleares, concluía su alegato para invitar a razonar sobre “la necesidad de una empresa pública” sobre la energía. “En Italia, lo hay. Creo que se puede hablar”, terminaba, señalando que los expertos señalan que es posible que suceda otro apagón.