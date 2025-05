Terelu Campos calla bocas en '¡De Viernes!': “Nadie me tiene que tirar de la oreja respecto a lo que tenga que decir en público”

La última entrevista de Terelu Campos a una revista ha generado numerosos debates en televisión. Y todo porque en el titular se desprendía que se lleva bien con su suegra Mar Flores, y que la modelo le regaló una flor de Pascua en Navidad. Algo que no ha gustado ni a su hija, Alejandra Rubio, ni a Mar Flores. Pero desde ¡De Viernes!, Terelu ha querido responder: “Yo no considero que nadie con 60 años que voy a cumplir me tire de las orejas respecto a lo que tenga que decir públicamente”. Y añade: “Creo que me he ganado el hablar libremente en mi vida”.

Hay que destacar que en el plató de Vamos a ver su hija Alejandra Rubio llegó a decir que su madre “se había equivocado”, o que el titular era “innecesario”. Algo que muchos interpretaron como un reproche de la colaboradora hacia su progenitora.

Desde ¡De Viernes!, Terelu invitó a leer la entrevista para que se compruebe que “no va de las relaciones familiares. Simplemente de lo que había surgido las últimas semanas desde la salida de Supervivientes”. Y que le preguntaron sobre Mar Flores y dijo lo que consideró oportuno, y que “en otro momento a lo mejor no hubiera contestado”.

Consciente del interés que genera en la prensa, con la que no siempre se lleva bien al 100%, la ahora actriz teatral quiso dejar claro: “No hay ningún cisma familiar, pueden dormir todos los compañeros de la prensa, tranquilos”. Y es que, en todo caso, “puede haber diferencias de criterio, como lo ha manifestado Alejandra. Conozco muy bien a mi hija, pero no voy a entrar en nada más, porque me parece innecesario”.

De ahí que considerase que nadie tiene que tirarle de la oreja por hacer exclusivas. Y defendió: “Es raro que a mí se me pille en algo. Intento que cuando hago una entrevista todo sea relacionado conmigo y con mi persona”. Así que en el caso del titular de Mar Flores “no tengo que justificarme, todo lo que intente es peor”.

Antonio Rossi le deslizó a Terelu que Alejandra ya se ha quejado en varias ocasiones de algunas cosas que ha dicho en entrevistas, ya fuese sobre su suegra, o sobre su propio nieto. “Ella no acepta o no entiende que tú haces esto y es parte de tu trabajo”, le lanzaba el periodista. Pero Terelu le corregía: “Parte de mi trabajo no es hablar”.

Terelu Campos y Antonio Rossi en '¡De Viernes!.

Admitió que entiende que al ver la portada su hija piense: “Esto me vuelve para mí”. “Se lo he dicho muchas veces, cuando estoy con ella, esto es un precio que hay que pagar para cuando te viene bien y cuando te viene mal”, seguiría diciendo, pero también quiso dejar claro que “se pueden sacar pocos titulares de entrevistas mías que no estén relacionadas con mi persona”.