Jorge Javier Vázquez, en shock ante la espantada de un invitado de ‘Supervivientes’ en pleno directo: “No está, se fue”

Laura Cuevas ha sido una de las grandes protagonistas de la edición de Supervivientes, más allá de cómo ha sido su desempeño en Honduras. Y es que la crisis de su matrimonio generó mucho contenido, en la isla y en los platós de Telecinco. Lo que nadie podía esperarse es que este jueves su marido Carlos Calderón abandonase el plató antes de su reencuentro porque no le gustó cómo se había referido Laura a su visita al reality. “No está, se fue”, llegó a justificar el presentador.

Hay que recordar que Carlos visitó a Laura en Honduras, y allí dejaron patente que el matrimonio pasaba por una de sus peores rachas. Una vez Carlos regresó a España, Laura acabó siendo expulsada del concurso. Por ese motivo, la hija del mayoral de Cantora dijo que su experiencia había ido “cuesta abajo” tras su llegada. Y por este motivo Carlos se levantó y se fue en pleno programa, antes de reencontrarse con Laura.

“Carlos no está, Carlos se ha ido, Carlos se fue”, es lo único que Jorge consiguió decir al mostrar a la cámara su asiento vacío. “Carlos ha abandonado el plató, no le ha hecho gracias las palabras de Laura”, seguía relatando el comunicador. El público acabó coreando el nombre de Carlos, quien regresaría acabaría teniendo un ajuste de cuentas con Laura, y al regresar justificó su actitud. “Veo que le importo un pepino”, le decía al presentador.

El reencuentro del matrimonio fue una auténtica montaña rusa. “Doy por finalizado mi matrimonio, esto no me lo merezco”, afirmaba Carlos. Y a Laura la decisión no parecía disgustarle, pues preguntó: “¿Yo lo voy a seguir, después del ridículo que me hizo pasar a mí en Honduras?”.

A pesar de ello, Carlos pidió perdón a Laura por “las formas” en las que se reencontraron en Honduras con mucha tensión, y con problemas de pasión o de infidelidades sobre la mesa. Para Laura, sin embargo, el perdón no debería ser solo por las maneras: “¿Y todas las barbaridades que has dicho?”. “Que si me tiré al ex de Anabel Pantoja...”, le recriminaba Laura, sobre las declaraciones que Carlos ha hecho en diferentes programas.

Los reproches y las acusaciones de infidelidad fueron una constante en el programa, e incluso Laura llegó a confesar que se acostó con un compañero de trabajo mientras se daba un tiempo con Carlos meses atrás. A pesar de todo, el todavía matrimonio acabó agarrándose de las manos con mucha emoción, y dejando claro que todavía tienen muchas cuentas que aclarar.