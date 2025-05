Gema López carga contra Alejandra Rubio en ‘Espejo Público’: “Niña caprichosa, no eres bioquímica”

Gema López ha sido muy crítica este viernes con Alejandra Rubio desde el plató de Espejo Público, de Antena 3. El programa recogía cómo la colaboradora televisiva había afeado unas declaraciones de su madre sobre Mar Flores, y por eso Gema no dudó en defender a Terelu Campos. Así, acabó llamando “niñata caprichosa” a Alejandra, quien a menudo es crítica con la televisión y la prensa rosa: “No eres bioquímica, chica, que no eres ministra de Economía, que no eres anónima, que te dedicas a esto”, le recordó.

Esta misma semana, Terelu concedió una entrevista a Diez Minutos que llevaba en su portada como declaración destacada: “Mar Flores me envió un regalo Navidad”. Y también comentó en la publicación que se “aliaría con el diablo por estar la mitad de bien que ella”. Unas palabras que no gustaron a Alejandra Rubio, tal como ella misma manifestó en Vamos a ver.

“No voy a comentar nada. Para mí, es innecesario dar ese titular porque creo que no hay que dar explicaciones a nadie de lo que pasa en nuestra familia. Lo digo muy claro y ya lo he hablado con mi madre”, aseguraba Alejandra en Telecinco. Además, añadía: “Creo que se ha equivocado y no lo ha hecho con mala intención. Ha hablado de su vida personal y de su consuegra para que se deje de especular, pero no hay que dar más explicaciones. No se llevan mal y punto”.

Todo esto se ha resumido esta mañana en Espejo Público, y Pilar Vidal se quiso poner tanto de parte de Terelu Campos como de Rubio. “Entiendo Alejandra y su juventud y su inmadurez muchas veces para muchas cosas”, comenzaba diciendo la periodista, que destacó que para otras cosas sí que es madura. Sin embargo, cree que “en este caso, para mí Terelu no ha metido la pata para nada”.

Mucho más dura se mostró, sin embargo, Gema López. “Todo el mundo sabe la distancia que ha habido entre Mar Flores y Terelu. Ella ha querido limar esas asperezas con un titular inocuo, infantil”, defendía la presentadora de la sección Más Espejo.

Para Gema, al decir que le regaló una flor de Pascua era una manera de decir que todo está bien y que no había que preguntar más. “Y la salida de pata de banco viene una vez más por parte de una niña caprichosa que se dedica a esto. Que no eres bioquímica, chica, que no eres ministra de Economía, que no eres anónima, que te dedicas a esto”, le recordaba.

“Que tu madre diga que tu suegra le ha regalado una flor de Pascua no es hablar de tu intimidad”, corregía Gema a Alejandra Rubio. Y es que lo veía como “un pequeño detalle a favor de obra”, porque Terelu es quien apaga “todos los fuegos”.

Imagen de 'Espejo Público'.

“Entre tú, tu tía, tu novio y la madre que os parió a todos la tenéis loca. Ya me he quedado a gusto”, sentenciaba Gema López. Y, por si no se había entendido, aclaraba: “Esto es una defensa de Terelu”. En el plató los compañeros de Gema bromeaban con su actitud, pero ella siguió entonces cargando contra Alejandra. “Se dedica a esto, he visto su embarazo en directo, he visto cómo ha dado una exclusiva. Si llega Terelu a contar un dato tremendamente íntimo entiendo que la niña se enfade. Pero que se enfade porque diga que Mar Flores le ha regalado una flor de Pascua es injusto”, finalizaba.