Emma García interrumpe 'Fiesta' en directo para hablar de un incidente que vivió en París: "La Policía me interrogó"

Fiesta sigue demostrando ser un programa atado a la actualidad y a la espontaneidad del directo. El magacín ha comenzado este jueves 1 de mayo informando sobre el inicio del juicio contra la banda de ladrones sexagenarios que robaron y maniataron a Kim Kardashian en octubre de 2016. A raíz de este proceso judicial, Emma García revelaba una anécdota sobre sus vivencias en París que dejó a los contertulios en shock.

La anécdota es relativamente reciente, dado que la periodista ha comentado que fue hace unos meses. Todo comenzaba con Alejandro Entrambasaguas explicando los detalles del asalto a la modelo estadounidense. Allá por octubre de 2016, la banda, liderada por Yunice Abbas, asaltó el lujoso apartamento de Kardashian en la capital gala.

No sólo se trató de un robo, dado que ataron a la socialité de origen armenio, llevándose joyas valoradas en 10 millones de dólares, incluyendo el anillo de compromiso de su actual exmarido, Kanye West, cuyo valor ascendía a los 4 millones de dólares.

Un total de diez varones sexagenarios están acusados de haber amordazado a la heredera. Un hecho analizado en Fiesta y que desembocó en una vivencia reciente de la presentadora, quien también estuvo envuelta en un hurto en un domicilio en la capital francesa.

“Hace unos meses estuve en París y la Policía me tuvo que interrogar”, comenzaba diciendo, dejando perplejos a los colaboradores. La de Ordizia tranquilizó a los presentes en plató, al señalar que tuvo que declarar en calidad de testigo.

“Estoy fichada allí porque bajé con una ladrona en el ascensor de la casa de una amiga a la que fui a ver y hasta le dije que si la ayudaba. Luego me enteré de que había estado en una casa robando”, comentaba la presentadora, dejando bien claro que no era consciente de que estaba siendo testigo de un robo.

La conductora confesaba a los contertulios que no tuvo ningún tipo de sospecha de que la mujer que le acompañaba en el ascensor se tratase de una criminal, la cual se mostraba afable ante su presencia. “Era majísima. Hasta le dije a mi amiga que qué vecina más agradable tenía”, confesaba.

“Al tiempo me llamaron, a las horas, y me dijeron que tenía que testificar porque había bajado con la ladrona en un ascensor. Me preguntaron que si iba cargada y yo les dije que iba cargadísima”, concluía, compartiendo cómo su declaración ayudó en la investigación policial.