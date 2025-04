El vídeo de Javier Ruiz que ahora se le ha vuelto en contra: "El miedo a un gran apagón es un gran bulo"

La jornada de este ya histórico lunes, 28 de abril, fue caótica para todo el mundo. El masivo apagón energético golpeó directamente a los programas de televisión que se encontraban en emisión a la hora del corte de luz. Uno de ellos fue Mañaneros 360, el renovado matinal que desde hace menos de una semana presenta Javier Ruiz.

"Hay un apagón en plató", dijo el periodista. La luz regresó cinco segundos después y el programa pudo continuar en antena sin problemas. Minutos más tarde, sobre las 11:41, Ruiz notificó el corte, aunque lo atribuyó solamente a varias zonas de Madrid.

Fue entonces cuando Mañaneros conectó con la redacción, desde donde los redactores intentaban trabajar en penumbra. Finalmente, el formato se encargó de contar minuto a minuto lo que estaba ocurriendo en nuestro país.

EL BULO DEL GRAN APAGÓN: ESPAÑA NO ESTÁ EN RIESGO DE PARADA ELÉCTRICA GENERAL

–Ni por capacidad: Produce 107GW, consume 42GW en su pico máximo

–Ni por diversificación: 10 fuentes componen el mix energético

–Ni por ubicación: Rusia no bloquea nuestro flujopic.twitter.com/sJke8RKhZF — Javier Ruiz (@Ruiz_Noticias) November 9, 2021

Lo curioso es que Javier Ruiz fue el protagonista de un vídeo que hablaba sobre un hipotético apagón en España y que ahora se le ha vuelto en contra. Han sido muchos los que han aprovechado la situación para arremeter contra el ahora presentador de la televisión pública. Lógicamente, la pieza se ha viralizado en redes sociales.

El vídeo en cuestión lo grabó en 2021 para la Cadena SER y, en él, criticaba a quienes decían que España corría el riesgo de sufrir un apagón general. "El miedo a un gran apagón es un gran bulo. España no tiene riesgo de apagón ni por capacidad, ni por generación ni por distribución", empezaba diciendo.

El por entonces jefe de Economía de la emisora de Prisa aseguró de forma contundente: "No hay un riesgo de colapso de nuestra generación". Y agregaba: "Tampoco hay riesgo de que colapsen las nucleares. Y si eso pasara, al margen de que los responsables de esto irían a la cárcel y a la ruina, todavía nos quedarían la hidráulica, la eólica, la solar...".

"La diversificación impide el gran apagón. Es mentira que no tengamos capacidad, es mentira que no estemos diversificados. Y sobre todo, es mentira, que seamos Austria", continuaba Ruiz para explicar que España no dependía de Rusia, a diferencia del país europeo. "Tampoco tenemos el riesgo geoestratégico".

"Es mentira que no tengamos capacidad. Es mentira que no tengamos diversificación. Es mentira que dependamos de Rusia. Todo esto es un gran bulo. Todo este fundido es un infundio. Y habrá que preguntarse por parte de quién. ¿Qué eléctricas tienen interés en amenazar con un gran apagón? ¿Qué partidos políticos tienen interés en desestabilizar todo esto?", concluía.

Así las cosas, el propio Javier Ruiz vivía en directo el apagón. Mañaneros 360 se encargó de informar sobre lo que estaba ocurriendo en Televisión Española hasta que, a las 14:30, empezó la primera edición del Telediario. Luego, un especial informativo emitido en simultáneo en La 1, La 2, Teledeporte y Canal 24 Horas que se alargó hasta la madrugada.