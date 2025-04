Lola Ortiz, exconcursante de 'Supervivientes': "Abandoné la televisión por salud mental, no quería vivir"

De Lola Ortiz los espectadores de Telecinco supieron hace más de 10 años, gracias a su participación en Mujeres y Hombres y Viceversa. El programa de citas le abrió las puertas de Supervivientes 2015. Tras un tiempo alejada de la televisión, apareció este domingo en Fiesta para relatar una serie de duras experiencias.

Son unas vivencias que también cuenta en Yo también estuve ahí, un libro que regaló con cariño a Emma García, con quien dio sus primeros pasos televisivos en MyHyV. En este proyecto, habla por primera vez del calvario que sufrió en una relación, "agresiones físicas, psicológicas y sexuales".

Ortiz desveló que tuvo una infancia complicada, con "un padre intermitente": "No era buena persona. De pequeña, lo pasé mal. Mis padres se separaron y él aparecía y desaparecía. Ese apego no existía y eso me generó falta de cariño y atención. Necesidad de validación". Eso le generó una concepción realmente tóxica del amor.

"Cuando estás en una situación de maltrato no es fácil contarlo, no siempre te entiendes o te apoyan. Algunas personas te dicen que hasta lo has permitido", lamentó la invitada al formato de Unicorn Content, que señaló la "importancia de tener un buen entorno". De hecho, fue su mejor amiga la que la animó a escribir el libro.

"Denunciar es necesario, pero no es fácil. He pasado unos meses complicados porque al denunciar revives todo en un juicio. Me alejé de la televisión y la vida pública porque era muy duro el machaque que sufría en redes sociales, tuve que desconectar y pasar un tiempo alejada de todo. Abandoné la televisión por salud mental, no quería vivir", aseguró la canaria.

Lola Ortiz: "Hay muchos tipos de maltrato. La violencia psicológica puede pasar muy desapercibida"

"Llega un punto en que acabas hundida, sin autoestima. Te das cuenta de que no va bien algo. En la violencia de género, hay muchos tipos de maltrato. La violencia psicológica puede pasar muy desapercibida. Tengo mujeres que son pacientes que están en una relación de maltrato y no son conscientes", afirmó Lola, que ahora es psicóloga y ejerce la profesión.

Sentada junto a ella en el sofá de Fiesta, Marieta Díaz no podía evitar derrumbarse al sentirse tremendamente identificada con la situación. En concreto, por la enorme exposición que experimentó en redes sociales tras su paso por la pasada edición de La isla de las tentaciones.

Marieta Díaz, colaboradora de 'Fiesta'. Mediaset España

"No quiero llorar, pero me siento muy identificada con lo que está contando Lola. Yo sufría mucho por mis padres, porque no quería que sufrieran por todo lo que se decía de mí, pero ellos siempre me dijeron que estaban orgullosos de mí, que yo no había hecho nada malo", sollozaba la ilicitana.