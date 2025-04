Marieta, colaboradora de 'Fiesta': "Carmen Alcayde está siendo niñera de Montoya"

La gala de Supervivientes de esta noche promete estar cargada de emociones, y todo debido a dos mujeres: Carmen Alcayde y Laura Cuevas. Ambas se han convertido en las auténticas protagonistas de la velada tras vivir unos días de convivencia forzada en la zona parásita, ese rincón de la isla que pone a prueba la resistencia física y mental de los concursantes como ningún otro.

Hace tan solo unos días, el público decidió mandar a Carmen Alcayde a la zona parásita, una estructura improvisada sobre el mar y sin posibilidad de salir, donde ha compartido espacio con la vieja conocida de la familia Pantoja. Ahora, una de ellas regresará a España y la otra seguirá en la aventura.

En Fiesta los colaboradores no han tardado en opinar al respecto, generando un debate tan intenso como divertido. “Carmen se tiene que quedar en Supervivientes”, afirmaban algunos desde el plató durante la emisión de este domingo.

La defensa de Alcayde no fue unánime, eso sí, ya que otros tertulianos no dudaron en mostrar su desacuerdo. “Pues yo no estoy de acuerdo. Lo que está claro es que Carmen Alcayde está siendo la niñera de Montoya y por lo menos Laura Cuevas nos tiene ahí enganchados con el tema del marido”, comentó Marieta, refiriéndose al culebrón sentimental que Laura ha protagonizado con declaraciones que no han pasado desapercibidas para los espectadores.

La relación entre Alcayde y Montoya, por otro lado, ha sido otro de los puntos de atención de las últimas semanas. La valenciana ha demostrado ser una excelente compañera, aunque no siempre comprendida. Ricky García, otro de los colaboradores del programa, opinaba: “Carmen Alcayde tiene que seguir porque lo está haciendo muy bien, a pesar de que sea un poquito intensa. Se le ve que hizo empatía con Montoya”.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

En medio del debate, Emma García tomó la palabra y lanzó una pregunta que encendió aún más la conversación: “¿Creéis que si Carmen hubiera estado con Montoya le hubiera limpiado los mocos como Anita?”.

La pregunta no era inocente y hacía referencia a una de las escenas más polémicas de los últimos días: cuando Anita limpiaba los mocos de Montoya con la mano, un gesto que ha dividido al público y ha sido ampliamente comentado en distintos programas de televisión.

“Yo puedo entender que Anita le quite los mocos en un momento, pero no estoy de acuerdo con el gesto que hizo”, añadió Marieta, recreando la escena con gesto de desaprobación. Emma, entre risas e indignación, sentenció: “Lo vuelvo a decir. Los mocos solo se los quitas a tus hijos”.

La decisión de esta noche marcará a los concursantes de esta edición. El público tiene la última palabra y deberá elegir entre dos perfiles muy distintos. Lo que está claro es que Supervivientes no deja de sorprender, y esta noche será una prueba más de que en este concurso, todo puede cambiar en un segundo.