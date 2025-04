Gloria Camila, colaboradora de 'Fiesta': "José Fernando tiene una discapacidad desde pequeño, es trastorno de la personalidad"

Gloria Camila ha roto el silencio y lo ha hecho delante de las cámaras de Telecinco. Tras haberse estrenado como colaboradora de Fiesta, programa presentado por Emma García, la hija de Rocío Jurado no ha tenido ningún reparo en sincerarse ante los espectadores sobre ciertos temas.

Su reciente incorporación al magacín llega después de conceder una reveladora entrevista a ¡De viernes!, en la que confesó que su hermano José Fernando está incapacitado debido al trastorno de bipolaridad que padece.

"Tiene una discapacidad diagnosticada desde pequeño, que es trastorno de la personalidad. Es un niño maravilloso, con un corazón increíble y que es mejor persona que yo. Tiene un carácter que, a veces, es complicado, pero es porque es su manera de gestionar las emociones", apuntaba la hija de José Fernando Ortega.

Ahora, en Fiesta, la diseñadora se sinceró sobre la relación con Ana María Aldón, exmujer del torero. Aunque ambas tuvieron sus tira y afloja, los problemas se vieron acentuados tras el divorcio de José Ortega Cano. Frente a sus compañeros, la de Sanlúcar insistió que se sintió "humillada en muchas ocasiones".

Ante estos testimonios, la hija del diestro respondió a Aldón: "Yo oí lo que le dolía, ha sido un tema que ha sido bastante tiempo y se ha alargado, pero la que se ha sentado todas las tardes a hablar de su matrimonio tarde tras tarde mientras nosotros estábamos en casa callados era ella".

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

Además, se pronunció sobre el rumor de la paternidad del hijo de Ana María y Ortega Cano: "Yo no me hago cargo de si alguien ha dudado porque yo nunca dudé de la paternidad, esto viene a consecuencia de Juan Montiel que va a un programa, él es el que lanza la duda", confesó.

Para Gloria Camila, la actitud de Ana María es clara: "Me molesta que generalice a la familia en sí. Yo le he agradecido tanto en privado como públicamente. Le tengo respeto a Ana porque es la madre de mi hermano".

Y continuó diciendo: "Me he comido todas las tardes y muchas veces he visto mal a mi padre por lo que se ha comentado en los programas. Yo espero un respeto por su parte igual que nosotros se lo estamos dando a ella", sentenció por su parte la influencer.

Aunque este episodio de su vida quedó claro ante los espectadores, Gloria Camila confesó que una de las etapas más duras de su vida fue el ingreso a prisión de su padre cuando ella y su hermano eran muy jóvenes, un suceso que desestabilizó sus vidas. Este hecho hizo que la colombiana tuviera que afrontar duros momentos con José Fernando a muy temprana edad.