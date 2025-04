Emma García, presentadora de 'Fiesta': "Belén Domínguez fue muy generosa con nosotros y ese cariño va directo al cielo"

La muerte de Belén Domínguez ha acaparado los titulares de los medios de comunicación. La joven sevillana falleció a los 31 años de edad en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, donde permanecía ingresada desde diciembre de 2023 debido a un tumor intramedular de grado cuatro.

Su vida fue un ejemplo de fortaleza y esperanza que cautivó a miles de personas en nuestro país. Desde que se dio a conocer la noticia, muchos han sido los personajes públicos que han expresado su tristeza, entre ellos, Emma García, presentadora de Fiesta.

Durante la emisión de esta tarde, desde el programa de Telecinco no dudaron en dedicar un espacio a la influencer. "Nos emocionó a todos contando su día a día en el hospital desde el que luchaba contra un cáncer de médula. Lo hacía con optimismo y con una preciosa sonrisa que nos llegó al corazón. Hoy nos tenemos que despedir de ella, pero nos deja su testimonio que inspiró a miles de personas que la seguían en redes", comenzaba diciendo la periodista.

Lo cierto es que Belén Domínguez había aparecido en el programa hace solo unos cuantos meses para conocer un poco la situación en la que se encontraba. Ahora, desde Fiesta recordaron aquella conversación en la que la joven nunca borró la sonrisa con la que cautivó a miles de personas a través de sus redes sociales.

"Llevo aquí un año y pico y no se me hace tanta bola. No sé si es porque siempre tengo a mi familia. Viene muchísima gente a visitarme. Es importante mantener la esperanza y más importante aún es mantenerla hasta el final", confesaba entonces la sevillana ante las cámaras de Telecinco.

Colaboradores en plató. 'Fiesta'.

Recordar aquellas palabras fueron suficientes para que Emma García expresara sus sentimientos. "Fue maravilloso ese momento que vivisteis aquí en Fiesta. Mandamos un abrazo enorme a toda su familia y que descanse en paz", dijo la presentadora visiblemente afectada.

Mientras los aplausos abarcaban el lugar, los colaboradores no dudaron en comentar la situación a la que se enfrentaba diariamente Belén. "Es durísimo. Hasta en esas circunstancias la vida es bonita y merece la pena ser vivirla", se escuchó decir desde plató. "Y con esa alegría y optimismo que nos llegó", comentó por su parte Emma García.

Además, los tertulianos destacaron la labor de la sevillana al publicar en sus redes sociales su situación y consideraron que al compartirlo "le das ánimos a las personas que pueden estar viviendo lo mismo". Emma García no pudo contenerse e intervino nuevamente tras los comentarios de sus compañeros: "Fue especialmente generosa en sus redes y con nosotros, así que ese cariño va para el cielo".

A través de Internet, Belén compartió con mucha honestidad su día a día con el cáncer, mostrando los momentos más difíciles, así como su fuerza y esperanza. Su carisma y sonrisa tocaron el corazón de mucha gente, incluso de famosos como Mario Vaquerizo o Alejandro Sanz, quienes la visitaron en el hospital.