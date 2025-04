Afra Blanco, la sindicalista de 'laSexta Xplica': "Trump ha vulnerado el mayor acuerdo alcanzado por la humanidad"

Tras una primera mesa de debate dedicada al funeral del Papa Francisco, laSexta Xplica abordó este sábado, 26 de abril, la polémica política arancelaria de Donald Trump. Una serie de movimientos del presidente de Estados Unidos que, inevitablemente, afectan a la economía mundial.

Como se señaló en el programa de laSexta, en esta guerra comercial, "los aranceles del 25% a coches afectarán a nuestra industria de piezas". Afra Blanco quiso intervenir en ese momento: "Estoy sorprendida porque solo hemos hablado de una marca de automóviles y es peligroso. Se habla de Tesla porque interesa política e ideológicamente".

"Pero también podríamos hablar de Volkswagen, de BMW o de Mercedes. No solo porque todas son alemanas, sino porque tienen fábricas en Estados Unidos. Y trabajadores estadounidenses en ellas", expuso Blanco, que pronto fue interrumpida por Lucrecia Aldao, una votante de Trump con la que el formato lleva unas semanas contando.

"Tienen su empleo en Estados Unidos y por lo tanto Trump les va a premiar", aseguró la republicana. "Disculpe, ¿cómo va a premiarlo Trump? ¡Estoy en mi turno de palabra! Estaría fantástico que me dejase acabar, que solo he hablado una vez", le rogó la sindicalista, a quien Lucrecia le espetó que solo estaba diciendo "tonterías".

Fue entonces cuando José Yélamo se vio obligado a intervenir: "No, aquí no dice tonterías nadie. Yo a veces, pero nadie. Vamos a respetarnos y a llevarnos bien". "A mí que una persona que defiende absolutamente a Trump piense que digo tonterías, cuando me dedico a defender la justicia social y los derechos... Eso no me define a mí, le define a usted", afirmó la colaboradora de Atresmedia.

Lucrecia Aldao y Afra Blanco discuten en 'laSexta Xplica'. Atresmedia Televisión

Después de exponer sus argumentos, Afra comentó que "estamos en la situación que estamos porque la gente cree que las cosas son bulos": "No, es que no se va a atrever'. 'No, es que esto es un bulo, es que todo es respetable y debatible'. ¡No! No todo lo es. Y tanto que lo ha hecho. Ha hecho tanto que incluso ha puesto en tela de juicio y ha atacado el mayor acuerdo alcanzado por la humanidad, precisamente, para que esa humanidad no se mate a sí misma".

Blanco se refería, ni más ni menos, que a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. "Mira si ha hecho Trump que ha vulnerado el derecho a la nacionalidad, al asilo, a la movilidad y a la educación. A la libertad de expresión, a la vida con su acción penal.. Mira si ha hecho. El acuerdo que nos hizo mejores después del dolor Donald Trump lo puso en tela de juicio y lo está vulnerando", sentenció la catalana, mientras Aldao se limitaba a repetir "bla, bla" y a restarle importancia al discurso de Afra.