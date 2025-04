Martin Urrutia: “Yo no conocía la palabra mariliendre, solo entendía que tenía relación con el colectivo”

A Martin Urrutia lo conocimos en la primera edición de Operación Triunfo que se emitió a través de Prime Video. Un joven vasco que llegó hasta la gran final del talent show en el último trimestre de 2023, y que logró una plaza como sexto finalista. Y mientras su carrera daba sus primeros pasos, Los Javis le echaron el lazo para Mariliendre, serie que supone su debut como actor.

Una ficción creada y dirigida por Javier Ferreiro en la que interpreta a Jere, un joven homosexual que comienza a descubrir el mundo de la noche madrileña al lado de su mariliendre Meri Román, a la que interpreta Blanca Martínez Rodrigo. La diferencia de esta serie respecto a otras ficciones es que se pone el foco en esa amiga, esa cómplice que ayuda a otros a salir del armario, a ligar, a disfrutar de su vida como quieran.

“Yo no conocía la palabra mariliendre como tal. Cuando vi el guion y leí la palabra no la ubicaba”, reconocía Urrutia en el Festival de Málaga en un encuentro con periodistas al que asistió BLUPER. “Solo entendía que tenía relación con el colectivo y el mundo LGTBI”.

Aunque en la serie no se explica como tal, mariliendre siempre ha sido un concepto peyorativo, que se empleaba para denominar a chicas que frecuentan amistades homosexuales (o dicho de otra manera, que se pegan a los maricones como las liendres).

“Luego descubrí lo que era, y que se decidiera darle ese protagonismo a ese papel, que igual está más secundario o de apoyo para los chicos gays, me parece un acierto”, reconoce Martin Urrutia. Y para él todo mejora por el hecho de que sea una serie musical: “Es como que todo tiene mucho sentido y es muy espectacular”.

Imagen del rodaje de ‘Mariliendre’.

Martin cumplió los 20 años el pasado mes de marzo, y para él lo más complicado de la serie fue, quizá, “encajar en ese entorno de Madrid en los 2000, porque yo soy más pequeño, soy de 2005, nunca he vivido en Madrid. Llevaba un mes en Madrid, y ya estaba rodando en sitios míticos que todo el mundo conocía, y que yo estaba descubriendo por primera vez”.

“Compaginar eso con cómo lo vive Jere, el personaje, me crea una fusión muy bonita y muy real. Entonces, no saber lo que suponía estar en Delirio, en cualquier sitio mítico de Madrid, y poder transformarlo también a que Jere lo descubre por primera vez, era como una fusión curiosa de actor y personaje”, detalla el artista.

Mariliendre encaja dentro del género musical, algo que no es habitual en las series españolas. “Ahí está un poco la magia también de Suma Content, de Javi Ferreiro el creador, de los Javis, de hacer real cualquier pensamiento, imaginación”, cuenta con orgullo. “Cuando oí la propuesta de crear una serie musical con baile y voz cantada, dije: 'Esto va a ser...' No dudé de que pudiera no salir en cualquier momento. Fue como una aventura y un sueño”, apunta.

La ficción, de seis episodios, está llena de temas populares, aunque algunos a Martin, por su edad, no le pillaban cercano. “Conocía algunas canciones. Otras no, la verdad”, admite. “Y las descubrí en Mariliendre también. Es un punto en la serie muy fresco, que creo que a Jere le va súper bien también. Pero bueno, ha sido súper valiente, hacerlas y conocerlas”, asegura.

Imagen de la presentación de 'Mariliendre' en el Festival de Málaga.

En su debut como actor, Martin tuvo que aprender a dejarse fluir. “A mitad de rodaje sí que decidí soltarme, con momentos más de improvisación, de salirte un poco del guión, jugarlo más”. Y para ello fue fundamental aprender del resto del reparto en la “fluidez y la gracia actuando”. “Si hay una segunda temporada es como lo que quiero trabajar, como esa soltada”, sentencia, dejando en el aire la posibilidad de que la serie continúe.