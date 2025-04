Chenoa, cantante y presentadora: "He ido mucho al psicólogo, siempre que estoy de bajón me recomienda caminar"

Chenoa llegó a nuestras pantallas hace casi 25 años para participar en Operación Triunfo, un programa que la catapultó a la fama y del que ahora es presentadora en Prime Video. La cantante se está asentando en esta faceta tras estrenar esta semana The Floor, el concurso que conduce en La 1 y que antes pasó por Antena 3.

De su etapa en Operación Triunfo guarda una gran relación de amistad con otras dos exconcursantes, Natalia y Geno, con las que coincidió en la Academia de OT. Las tres se reúnen muchos fines de semana para tomar el brunch en el restaurante 'El Panorama'.

Este es uno de los planes preferidos para la cantante: "El brunch es muy artístico, como trabajamos de noche nos gusta vivir el día", confiesa la presentadora de The Floor. Eso sí, asegura que ella no es de "compartir ni el postre ni la cama".

Cuando se juntan las tres exconcursantes de OT sacan su "lado adolescente". "El chándal gris estaba predeterminado para mí", comenta la cantante por la famosa imagen tras su ruptura con David Bisbal. "23 años después nos podemos reír, se meten conmigo, yo con ellas, pero si necesitan algo estamos", desvela Chenoa.

"Hacer un brunch y luego pasear para mí es un planazo". Y es que caminar es fundamental en un fin de semana perfecto de la cantante: "Cuando camino no estoy pensando en nada. Estás acostumbrada a mucha gente en un escenario y todos necesitamos un poco de espacio y ruidos de pajaritos, bajar un poco la tensión".

Chenoa

Durante un paseo por la naturaleza, la presentadora de Operación Triunfo revela que sufre claustrofobia: "Los sitios cerrados no me gustan. Cuando estoy en el escenario no, pero si voy a conciertos de otra gente también me agobio".

La salud mental es muy importante para la artista."He ido mucho al psicólogo, cualquier cosa que me recomienda siempre que estoy de bajón es caminar. La dopamina y todo lo que químicamente te propone es muy importante. A mí andar por el monte me provoca eso".

Chenoa tiene un especial predilección por los animales. "Son otra onda. Me gusta hablar con ellos, con caballos, perros y vacas. El otro día me encontré un sapo y le puse nombre: Paco. La cantante destaca que los animales son muy "nobles": "Sé que no me va a dar un beso porque soy Chenoa, sino solo porque me ha visto. Y yo eso a veces lo necesito".

Otro de los planes favoritos para Chenoa durante el fin de semana es ir al mercadillo de Majadahonda, cada vez más popular entre los jóvenes. La presentadora desvela algunos trucos que usa para pasar desapercibida, como llevar gorra, gafas de sol o una peluca rubia.

Sin embargo, no le resulta ningún problema saludar y fotografiarse con los fans: "La gente al final te ve muy parecida entre lo que es la tele y la realidad. La gente de la calle es muy sincera, hay que tomarlo con naturalidad. Estás ahí para que la gente te conozca, es un poco incoherente que de repente digas: 'Dios mío, qué agobio'".

Cuando está en su casa, Chenoa tiene claro lo que más paz le da. "Un fin de semana perfecto es limpiar, me encanta y me relaja, me resulta muy terapéutico. Luego miro la casa, la disfruto. Pongo velas. La cantante reconoce ser muy cerrada con su hogar: "Para mí es mi refugio, es donde nadie puede entrar. Para que entres en mi casa necesito muchos años de maceración".

Chenoa en 'Mi fin de semana perfecto'.

A Chenoa también le apasiona echar el tarot con sus amigas durante el fin de semana: "Me gusta mucho echar las cartas, lo que pasa es que no lo digo. Públicamente creo que es la primera vez que la gente ve que tiro tarot. Yo trabajé de secretaria de un parapsicólogo y aprendí mucho de esto”, afirma la cantante.

Además de estrenar el concurso The Floor en La 1, Chenoa también participa en el nuevo docureality de El Rugido Producciones: Mi fin de semana perfecto. Está disponible en Prime Video desde el lunes 21 de abril y en él se puede conocer en profundidad como es un fin de semana ideal para la icónica artista.