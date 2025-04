María Patiño y Aitor Albizua, unidos por 'La familia de la tele': "Sálvame' era servicio público convertido en placer culpable"

Nunca habían trabajado juntos. Lo harán por primera vez presentando la gran apuesta de Televisión Española para las tardes de La 1, junto a Inés Hernand. La familia de la tele arranca a las 15:50 horas de este martes sus emisiones regulares, tras el multitudinario desfile de carrozas que se celebró este lunes en la sede de Prado del Rey.

Hace unos días, cuando BLUPER charlaba con ambos conductores, Patiño presumía de haber adquirido sus verdaderas tablas de presentadora en TEN. Fuera de Mediaset, las cosas no fueron fáciles para el equipo que hizo posible Sálvame durante 14 años. "No teníamos prácticamente medios o publicidad, ni cue, ni yo podía mirar el móvil en cuatro horas. Todo se proyectaba en mí. Va a ser que algo de tele sé", declara.

Eso sí, en la cadena propiedad del Grupo Secuoya, María no perdió ni un ápice de su "espíritu competitivo". "Cuando estábamos en TEN, para mí, tener una décima menos era un horror". Esa misma actitud aplica la gallega a esta nueva etapa, en la que se verá las caras con Sonsoles Ónega y un viejo conocido, Jorge Javier Vázquez. "Yo le digo a Jorge que vamos a ganar y él me ha dicho que me relaje", bromea.

Con Albizua, curtido en programas de la casa como El comodín de La 1, los especiales del Benidorm Fest y Cifras y Letras, este periódico reflexiona sobre si es pertinente en la pública un formato que inevitablemente se asociará al que revolucionó las tardes de Telecinco. "Esos clichés que tenemos en la cabeza de lo blanco o lo que no se puede hacer en TVE... Últimamente en la pública ha habido muchos proyectos que se pensaba que no podían estar y están", destaca el vasco.

En un franja muy cotizada, Aitor confía "en la profesionalidad y en que La familia de la tele ha llegado para quedarse". "La política tiene incidencia en las decisiones que se toman en la televisión pública, pero no es sano estar pensando siempre en las consencuencias", opina el comunicador de Arrigorriaga.

Los presentadores de 'La familia de la tele'. RTVE

María, ¿estás nerviosa?

María Patiño. Es algo nuevo y no sé exactamente qué se pide de mí. Soy más insegura de lo que parece. Ahora mismo tengo las manos sudadas, pero eso es bueno.

Dices que últimamente te crees presentadora.

M. Me di cuenta en Ni que fuerámos Shhh. Sin prácticamente medios o publicidad, sin cue, sin poder mirar el móvil en cuatro horas y que todo se proyecte en ti... Va a ser que algo de tele sé.

¿Cuándo sabías que tenías que generar show?

M. Yo eso lo veo en el directo. Cuando ves que hay silencios y te das cuenta de que eso es una coña... Cualquier elemento me sirve para engancharme a él y tocar las narices.

¿Os vais morder la lengua?

M. Pues como me la muerda más me enveneno.

Aitor Albizua. Pero si hay algo que caracteriza a los formatos que estamos mencionando es la naturalidad. Y eso en TVE se puede tener perfectamente.

Aitor Albizua, en una promoción de 'La familia de la tele'. RTVE

Una bronca como la que tuvieron Víctor Sandoval y Marta Riesco no debería suceder en TVE.

M. Es que tampoco tuvo que pasar donde pasó. No fue algo que aplaudiésemos. Evidentemente, hay que evitarlo en todos lados.

¿Ni que fuéramos Shhh ha servido de ensayo para lo que vamos a ver en La 1?

M. Ni que fuéramos Shhh me ha dado recursos que no sabía que tenía. Recuerdo perfectamente cuando detuvieron a Errejón. Terminó el programa y me dijeron: 'Toma, haz otro programa en directo, van a entrar tres personas'. Me di cuenta de que el concepto de entrevista es el mismo. Solo que a la Pantoja le preguntaría cuánto dinero debe y a este señor dónde conoció a la señora que le puso la denuncia. Me di cuenta de que podía y en mi vida se me hubiese ocurrido.

Una de las cosas que caracteriza a los rostros de Sálvame es que son una familia, tanto para lo bueno como lo malo. ¿Cómo estáis creando ahora ese vínculo con Aitor e Inés?

A. Va surgiendo. Al margen de la profesionalidad, que la doy por sentada, muchas cosas que se identifican como una rencilla personal luego son puro show televisivo. No es algo que me preocupe. Son un equipo que se conoce desde hace mucho tiempo. Sí que he notado el recibimiento por parte de todos, esos abrazos sinceros. Como en toda familia, tiene que haber de todo. Y tiene que haber alguien que diga: 'Chicos, tampoco es para tanto, vamos a cocinar un poquito'.

Volvéis a enfrentaros a la presión de las audiencias a gran escala, en una generalista.

M. Cuando estábamos en TEN, para mí, tener una décima menos era un horror. Tengo un espíritu competitivo. Ahora, lo llevaré como lo he llevado siempre. Si yo salgo contenta del programa, eso me hace vivirlo de otra manera, independientemente del dato, que quiero que sea bueno. Cuando salgo hecha una mie..., como si sacamos un 40%.

¿Vais a ganar a Jorge Javier y a Sonsoles?

M. Yo quiero. Y se lo digo a Jorge, que hablo con él. Me ha dicho que me relaje.

María, ¿veis esta oportunidad en La 1 como una recompensa tras todo lo que sucedió con Mediaset?

M. No me ha dado tiempo a digerir lo que estamos viviendo. No sé si es una recompensa, no quiero vivirlo así. A mí todo me ha pasado de una manera muy rápida. Empece en la tele de una manera... Sin haberlo buscado. Empecé presentado testimonios en Sabor a ti, que lo hacía Ana Rosa y ella tuvo que irse.

Lo digo para que lo vea Jorge. Pero no lo veo como si hubiese ahí alguien protegiéndonos. Sería injusto, hay gente muy buena que lo ha pasado peor que nosotros y no han tenido esta recompensa.

¿Cómo definiríais el concepto de servicio público?

A. El entretenimiento es ya un servicio público. Es la leche tener un programa en directo en el que poder cubrir a nivel informativo o cultural cualquier cosa que pase, más allá del trabajo que hacen los Servicios Informativos o el Canal 24 Horas. Creo que se puede además divulgar de una manera graciosa, vamos a hablar de salud, de nutrición, de la crónica social del día a día, de deporte.

M. Vamos a tener una adiestradora de perros. A mi perra vino a buscarla un coche de producción porque tuvo que ir a grabar una promo.

María Patiño, en su visita a 'La Revuelta'. RTVE

De hecho, sobre todo en la pandemia, mucha gente se entretenía o incluso se informaba a través de Sálvame.

M. Sálvame, o te gusta, o lo detestas. Pero es verdad que me escribe mucha gente diciéndome que le hacemos reír. O que les cabreamos, pero se entretienen pensando que no aguantan a María Patiño.

A. Sálvame es un servicio público convertido en placer culpable. Luego todo el mundo sabía qué había pasado y lo comentaba.

Entonces, ¿La familia de la tele va a ser un revival de Sálvame, pero en tono blanco?

M. Estamos muchos de los que formamos parte de esa familia. Yo no me voy a operar el cerebro, ni voy a tener otra personalidad. Sálvame fue variando muchísimo, nos fuimos adaptando a las exigencias sociales. Yo al principio no entraba en Sálvame por miedo. Y que luego había situaciones que la cadena no las permitía. Yo no lo llamo censura, lo llamo no agredir al espectador. En La familia de la tele creo que será lo mismo, nos adaptaremos. Tengo que vivirlo, el día siguiente al estreno ya tendré un poco la idea de qué va a suceder.

¿Qué consejos os habéis dado?

A. No nos hemos dado consejos, pero yo les diría que sigan haciendo lo que hacen, porque tiene cabida en la tele pública. Esos clichés que tenemos en la cabeza de lo blanco o lo que no se puede hacer en TVE... Pues últimamente en la pública ha habido muchos proyectos que se pensaba que no podrían estar y están.

Aitor, ¿te imaginabas trabajar con Belén Esteban?

A. Pues no, pero como no me imaginaba trabajar en televisión. Es un orgullo y un privilegio que la casa en la que estás apueste por ti. El otro día lo hablaba con Merce. Recuperé un titular de Bluper cuando llegué a El comodín de La 1, algo así como 'sí, me veo presentando el Sálvame del futuro'. Ni siquiera sabía si habría un Sálvame del futuro. A veces hacéis unas preguntas premonitorias...

¿Y si hay un cambio de Gobierno y deciden terminar el programa?

M. Yo estoy pensando en que mañana cojo un avión para irme a la playa.

A. Yo no me imaginaba estar aquí hace dos meses. Vengo de poner una lavadora de blanco, aprovechando el buen tiempo, o sea, de seguir con la vida. Efectivamente, creo que la política tiene incidencia en las decisiones que se toman en la tele pública, pero no es sano estar pensando en las consecuencias. Yo confío en la profesionalidad y en que La familia de la tele ha llegado para quedarse.