Una soltera de Sevilla rechaza a su cita por culpa de Matías, el barman de 'First Dates': "Solamente le quiero a él"

Una noche más, el restaurante de First Dates iba a tener la visita de los solteros más exigentes de nuestro país. En el programa de este jueves, Yinaris una joven colombiana, residente en Sevilla, vino dispuesta a encontrar el amor y sus intenciones apuntaban directamente a un miembro del equipo del programa. "Solamente quiero a Matías", confesaba su innegable atracción por el popular barman del dating show de Cuatro.

"Me veo una persona que, cuando sale a la calle, rompe matrimonios. Me gusta llamar la atención, soy muy explosiva", se presentaba Yinaris, de 24 años, ante los espectadores. De inmediato y nada más entrar al restaurante ya mostraba su anhelo por Matías Roure: "Lo quiero a él, me gustan sus ojos lindos, me encanta su pelo, es alto, elegante y sexy".

"Estaba nervioso, yo le pongo nervioso. Tenemos cosas que hablar", tonteaba Yinaris con el barman del programa liderado por Carlos Sobera. "Esto es una relación de barman a clienta, nada más", dejaba claro Matías la curiosa situación vivida. "Creo que no, me miente", decía ella.

Yinaris, Matías y Carlos Sobera, en 'First Dates'

Aun así, Yinaris iba a tener la suerte de conocer a un soltero para cenar esta noche con él. "Me gustan los malotes, físicamente, que se miren serio. Que cuando vaya con él, a los demás le dé miedo". La soltera continuaba con su fascinación con Matías: "Estando él, luego se pueden unir los que quieran más. Yo solamente quiero a Matías, le voy a decir a este que no".

Entre tanto, Yoan, colombiano de 28 años, que venía de Madrid iba a ser su cita de esta noche. "La vi y pensé: 'es una chica muy sexy'. A ver qué tal es, no tanto su físico sino su forma de ser, sentimientos y aspiraciones", comentaba el soltero colombiano sobre Yinaris.

Yinaris, en 'First Dates'

"Si con vestido se ve genial, ya me la imagino con ropa interior, se me cae la baba", alucinaba Yoan sobre su cita a ciegas, tras saber que trabaja como modelo. "De malo no tiene nada, si parece un bebé. Parece un angelito", no dudaba en sentenciar claramente al joven colombiano.

Durante la cena, se podía notar que Yinaris iba un paso más allá que Yoan, poniendo sobre la mesa temas y situaciones más picantes. En el reservado, surgió la chispa entre ambos solteros. Pero, Yinaris no estaba conforme del todo: "Todo bien, hasta el reservado. Es un bebé. No me gustaron los besitos. Sus besitos son como de noviecitos, piquitos y a mí no me hizo nada".

Yoan, en 'First Dates'

"Matías es que estás en mi cabeza y no me puedo imaginar con otros hombres", volvía a recordar al barman del programa. Posteriormente, tras el final de la cita, Yoan no invitó a la joven de Sevilla y Yinaris criticó este gesto: "Quedó confirmado que no es caballeroso, todo se ve".

La decisión final estaba vista para sentencia. "Me gustaría tener una segunda cita contigo. Me pareces interesante y sería bueno saber hasta dónde podemos llegar y conocer más de ti", le decía Yoan a su cita. Ella, por su parte, rechazaba volver a verse con Yoel: "No tendría una segunda cita porque necesito un hombre más picante y ardiente. Me ha faltado que sea más malo, es muy tierno. Es un angelito y quiero un malote. No te enojes"