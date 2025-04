Roberto Leal desvela los tres presentadores de Atresmedia que se niegan a ir al ‘Pasapalabra’ como invitados

Roberto Leal ha vuelto a ser portada de la revista Men’s Health siete años después de su primer posado. Y para repasar su trayectoria, el presentador ha concedido una entrevista en la que ha hablado de proyectos como El Desafío o Pasapalabra.

“Bueno, he tenido la suerte de que mi carrera ha ido muy sincronizada con esa imagen. He tenido la bendita carambola de estar en programas familiares y blancos, que tenían mucho que ver conmigo y que, además, han ido muy bien: Operación Triunfo, Pasapalabra”, recoge la publicación. Y de este último concurso no ha titubeado al señalar los tres presentadores de Atresmedia, que no quieren ir a su formato. Se trata de Susanna Griso, Mónica Carrillo y Josep Pedrerol.

Cuando le preguntan por “concursantes soñados”, el sevillano señala: “Voy a tirar por los de la casa que no vienen, a ver si lo consigo ya”. “Susanna Griso, que no ha venido todavía en cinco años. Josep Pedrerol, otro que tampoco ha venido en todo este tiempo, y Mónica Carrillo. Son ahora mismo los tres que me han dado un no rotundo a venir”.

Hay que destacar que no es la primera vez que Roberto Leal hace un llamamiento público a sus colegas para que visiten su programa, el cual cada la tarde lidera con holgura las audiencias de la televisión nacional.

Por ejemplo, en julio de 2021, una semana después de que se entregase el bote a Pablo Díaz, Roberto Leal estuvo en Espejo Público y destapó que “mucha gente, no miro a nadie, no quiere venir a Pasapalabra porque piensa que se equivoca”, en referencia a Susanna Griso. La catalana confirmó que había recibido mensajes para acudir al concurso. En 2023, Susanna diría que teme mucho, en concreto, a la prueba musical.

ENLACE

En aquella ocasión Roberto Leal también explicó que recibe la negativa de otra compañera, Sandra Golpe. Y al respecto, Susanna Griso bromeó con que son “las gallinas de Antena 3, las cobardes”.

Josep Pedrerol.

Por su parte, Josep Pedrerol confirmó en 2022 que a él los concursos le “cabrean mucho, no voy a ningún concurso”. “Pasapalabra me lo han pedido muchas veces y no voy”, afirmaba en el pódcast Club 113, conducido por Goorgo, Nil Ojeda y Werlyb. “Hay preguntas de todo tipo y quizás te toca cine y no te lo has preparado suficiente. Hay que tener una preparación”, añadía al respecto.

No era ningún secreto que Pasapalabra desea contar con el periodista deportivo. Ya en 2020, su colaborador Edu Aguirre fue como invitado, y Roberto Leal lanzó un guante para que Josep les visitase en el futuro, sin éxito. Al menos, por ahora.