Desvelado el sustituto del 'Late Xou' de Marc Giró en la noche de los martes en La 1: Arturo Valls llega con 'That's my jam'

Justo antes de Semana Santa, Marc Giró despedía su Late Xou como un día cualquiera. Sin embargo, el programa ya no regresó el pasado martes, tras el parón por las vacaciones, por una explicación muy sencilla: ya se han emitido las 13 entregas que estaban pactadas de la tercera temporada tras su salto a La 1.

En su lugar, la cadena pública emitió la película El puente de los espías de Tom Hanks. Aunque TVE no ha dicho nada oficial al respecto, todo apunta a que Late Xou volverá próximamente. Y es que el programa ha cumplido las expectativas -ha promediado un correcto 9,8%- tras hacer tándem con La Revuelta de David Broncano.

Marc Giró, recordemos, fue objeto de deseo por los jefes de Prado del Rey para presentar La familia de la tele. Sin embargo, el showman catalán declinó la propuesta para seguir centrado en el programa de radio Vostè primer. "He dicho que no a las tardes de La 1 porque priorizo RAC1", dijo hace unas semanas. Y ojo, porque también se dice que ha podido ser tentado por Atresmedia.

Pues bien, la Corporación ya ha anunciado cuál será su nueva baza para los martes, después de estrenar ayer The Floor con Chenoa. Será That's my jam, el formato de Arturo Valls que RTVE decidió rescatar después de no ser renovado por Movistar Plus+. La próxima semana se emitirá el primer programa de los ocho que conforman esta temporada.

"Está el listón muy alto. Ojalá pueda contribuir con datos maravillosos", ha dicho el presentador en la presentación a la que ha acudido BLUPER de este programa que, originariamente, conduce Jimmy Fallon en Estados Unidos. Angy Fernández, Eva Soriano, Raúl Pérez y Carlos Baute serán algunos de los invitados del nuevo That's my jam, donde todo gira en torno a la música.

En la banda del programa, por cierto, está Víctor Elías (Guille en Los Serrano). "Está muy implicado", han señalado los responsables.

