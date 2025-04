Alejandra Rubio, muy rotunda contra 'Vamos a ver': "No quiero que seáis mis amigos, no espero nada de vosotros"

La familia de Campos siempre se encuentra de rigurosa actualidad. Si no es Terelu Campos es Carmen Borrego, pero en los últimos días el nombre que irrumpe con más fuerza es el de Alejandra Rubio, la hija de la nueva colaboradora de Tardear.

La polémica se cierne sobre el último encontronazo que Alejandra tuvo con la periodista Sandra Aladro, compañera de Vamos a ver y directora de una conocida agencia de noticias. Aladro apuntaba, el pasado jueves, que José María Almoguera era "el más amable de la familia". Unas declaraciones que encendieron a la tertuliana y que no dudó en responder, al sentirse aludida.

"Yo también era encantadora cuando empecé aquí. Era amable, al principio, hasta que me acosáis. Si tú dieras con tu agencia la misma turra que me dais a mí todos los días de la vida, pues igual José María también salta", le recriminaba Rubio a Aladro, el trabajo que realizan los reporteros de su agencia de noticias.

Por su parte, la periodista le aclaraba realmente lo que quiso decir: "He hablado de ser consecuente y eso significa tener que dar el paso de formar parte del mundo del corazón. Luego hay que entender que por la calle toca ser amable. Es muy consecuente, tu primo".

Sobre este asunto, quisieron comentar en Vamos a ver, aprovechando la presencia de Alejandra en el plató de Telecinco. "Le di vueltas a tu trabajo en este programa y te veo feliz y radiante cuando comentas el debate de Supervivientes o similares, tú estás cómoda ahí. Pero, cuando toca hablar de la familia, te pones mucho más tensa", se dirigía el presentador Joaquín Prat a la hija de Terelu Campos.

"Sí, aborrezco hablar de mi familia. En este momento de mi vida, una cosa va ligada a la otra. Si no estuviera aquí sentada, no podría comentar los programas que sí me gustan. Desde que empecé, todo ha sido genial y no siempre tenemos días buenos. Todo va ligado a que este último año ha sido bomba para mí. Digo las cosas como son, de forma más brusca", se expresaba.

"No tengo ningún problema con mi primo José, para mí no hacemos lo mismo. Yo no he vendido exclusivas hablando de mi familia, ni hablando mal de mi madre ni he entrado a ningún reality de televisión. Simplemente hago aquí mi trabajo", defendía Alejandra su labor en Vamos a ver.

También quiso dedicarle unas palabras a Antonio Rossi, presente también en el plató: "Me alegro por ti, de que hayas conseguido tu camino desde el primer minuto y que tuvieras clarísimo lo que querías hacer en tu vida. Yo me he equivocado muchas veces y he tocado muchos palos. Yo sí soy actriz, para ti no pero no necesito tu aprobación".

El periodista del corazón quiso aclarar estas palabras: "No te veo ubicada y no eres consciente de lo que implica estar aquí y hablando de tu familia. Luego tienes prensa y no puedes ser así. Lo que vengo a decir es que no eres la abogada, ni actriz ni diseñadora que en un principio nos vendieron. Eres una colaboradora que trabaja en televisión y tienes que tenerlo claro, con todo lo que implica. No estoy diciendo, absolutamente, nada más".

Antonio Rossi y Alejandra Rubio, en 'Vamos a ver'

"Yo no tengo claro lo que va a ser mi vida. Ahora mismo es esta, pero puede ser otra cosa en el futuro. Lo asumo y os contesto. Yo digo cosas que no son de la forma correcta. No quiero que seáis mis amigos, no espero nada de vosotros. Simplemente, espero un respeto", sentenciaba de manera rotunda Alejandra Rubio al equipo de Vamos a ver.

"Veo desde mi casa cómo habláis de mí cuando no estoy y nunca lo hacéis cuando estoy. Pues, sinceramente me molesta. Soy una tía sincera y si tengo que decir algo te lo digo a la cara. No tengo ningún problema. Me voy a mi casa y tengo mi vida, que no es esto", finalizaba la colaboradora sus quejas hacia el magacín de Telecinco.