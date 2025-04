Sonsoles Ónega, presentadora de 'Y ahora Sonsoles' sobre Anabel Pantoja: "Confieso que al ver la imagen me he asustado"

La mañana de este miércoles, 23 de abril, Anabel Pantoja hacía saltar las alarmas. A través de sus redes sociales, la sobrina de la tonadillera daba a conocer una noticia que descolocó no solo a sus seguidores, sino también a los medios de comunicación: "Hoy me han intervenido quirúrgicamente", compartía en su perfil de Instagram.

"No es grave, pero os quiero contar qué me ha pasado para que podáis evitarlo", continuó diciendo ante la cámara de su móvil. Desde que se dio a conocer la información, el testimonio acaparó titulares en varios programas de televisión, siendo Y ahora Sonsoles uno de ellos.

Tal y como explicaban desde el plató del programa, el origen del problema de salud vendría desde el día en que Anabel Pantoja dio a luz a Alma. "Ella ha estado bien porque ha estado en las procesiones de Sevilla, pero al final ha tenido que ser intervenida de urgencia", informaba Nacho Gay, colaborador usual del magacín de Antena 3.

En aquel comunicado compartido por la influencer detallaba el suceso: "Todo viene el día del parto. Me quité estos pendientes porque evidentemente me los tenía que quitar y se me olvidó ponérmelos. A los dos días tenía los agujeros cerrados", compartió con sus seguidores. Además, desde su perfil indicó que después de varios días sin pendientes se le formaron unos pequeños bultos en la oreja.

"Pensaba que eran granos infectados", puntualizó. Aunque acudió a un centro de salud para saber cómo proceder, tuvo que ser intervenida en una clínica estética. "Cuando el médico me ha visto me ha dicho que se llama 'quiste de inclusión térmica'", confesó a sus seguidores.

Sonsoles Ónega y la imagen que compartió Anabel Pantoja en sus redes. 'Y ahora Sonsoles'.

"Es un poco sorprendente porque la verdad es que el motivo es extraño, yo no lo había oído jamás, pero ha pasado por quirófano. Fue una operación sencilla porque vemos que está en casa, pero se une a un periodo complicado", puntualizó nuevamente Nacho Gay, haciendo referencia a la investigación a la que se enfrenta la influencer y su pareja por un presunto caso de maltrato infantil después del ingreso de su hija Alma.

Al ver la imagen que compartió la sobrina de la tonadillera, Sonsoles Ónega no pudo evitar intervenir. "Os tengo que confesar que me he asustado muchísimo, aunque la explicación posterior alivia bastante", expresó la presentadora.

"La foto es inquietante. Si no te dicen que hay una cabeza, puedes pensar cualquier cosa", añadió por su parte Ángela Vallvey, tertuliana del programa. "Es una superviviente", se escuchó decir desde plató.

"Tiene un aspecto muy feo, tiene unos bultos y es verdad que ella suele utilizar varios pendientes", indicó Paloma García Pelayo. Tras los comentarios de los colaboradores, Sonsoles Ónega intervino una vez más para enviar un mensaje a la sobrina de la tonadillera, a la que confesó que "esperamos que se recupere cuanto antes".