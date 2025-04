La decisión de los médicos con Montoya tras sus preocupantes imágenes en 'Supervivientes': "He tenido casi 41 de fiebre"

Un adelanto del Tierra de Nadie de este martes, compartido en las redes sociales de Telecinco ese mediodía, hacía saltar todas las alarmas. La continuidad de José Carlos Montoya en Supervivientes 2025 pendía de un hilo, a juzgar por las imágenes. El concursante aparecía yaciendo en el suelo y luego siendo evacuado de la playa.

Ya por la noche, en la gala presentada por Carlos Sobera, el sevillano se reencontró con sus compañeros en el Oráculo de Poseidón. Acababa de pasar unas horas fatídicas y la cara de preocupación de Anita Williams bien lo reflejaba. "Estoy mejorcillo que muerto. Hacía tiempo que no estaba así a nivel de fuerza. La febrícula esa... Reventé y lo pasé mal", fueron las primeras palabras de Montoya.

"Ahora me encuentro un poco mejor, retomando, con ganas. Quiero dar explicaciones porque, al final, a uno no le gusta marcharse sin despedirse", reconoció el que fue protagonista de la última edición de La isla de las tentaciones. Era entonces cuando Laura Madrueño confirmaba que le habían hecho todas las pruebas pertinentes y que Sobera ya tenía el comunicado del equipo médico.

José Carlos se deshizo en halagos hacia los doctores, como siempre, a su manera: "Estos médicos hondureños y españoles, que hay una mezcla de todo, quitan el sentido". "Ya sabes, Montoya, que una cosa es cómo se sienta uno y otra la opinión de los médicos. Vuestra salud tiene que estar asegurada", advertía el presentador vasco desde España.

Acto seguido, leyó el parte médico: "En el día de ayer, Montoya fue atendido por un cuadro de malestar general. Dolores articulares, debilidad y fiebre elevada. Por ello, fue evacuado para su tratamiento y observación. La buena respuesta al tratamiento y la desaparición de los síntomas permiten que regrese con sus compañeros".

Montoya, Anita Williams y Carmen Alcayde se abrazan en 'Supervivientes'. Mediaset España

"Enhorabuena, Montoya, sigues en Supervivientes", confirmó Carlos. Mientras, Montoya no perdía el tiempo y se fundía en un sincero abrazo a tres con Anita Williams y Carmen Alcayde, las mujeres que están siendo sus grandes apoyos en los Cayos Cochinos.

"He tenido una fiebre de casi 41 grados. Estaba fatal, pero me han tratado bien. La fiebre ha ido bajando y subiendo, pero me ha venido bien para hacer un reseteo", confesaba luego a Alcayde. Esta lo achacaba todo "al sobresfuerzo" al que ha estado sometido su amigo en las últimas semanas.