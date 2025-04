Carmen Borrego, colaboradora de 'Vamos a Ver': "Edmundo Arrocet le hundió la vida a mi madre y no me duele decirlo"

Si hay una persona que continúa rondando la esfera pública, ese es Edmundo Arrocet. Esta no es la primera vez que el que fuera pareja de María Teresa Campos asegura que le prestó dinero a la periodista. Aunque en un principio apuntó que se trataban de 40.000 euros, el cómico ha vuelto al ataque. Ahora asegura que le hizo una transferencia bancaria a la presentadora por 10.000 euros.

Desde Vamos a ver, Carmen Borrego, quien es una de las colaboradoras habituales del programa de Telecinco, no dudó en acallar aquellas voces de acusación. "No quería responder por respeto a mi madre porque estoy convencida y segura que ella respetó tanto a esta persona que no le hubiera gustado que nosotros dijéramos nada malo, pero llegados a este punto no podemos seguir callando", confesaba la tertuliana ante sus compañeros.

De acuerdo a la malagueña, ni ella ni su hermana han negado el préstamo, "lo que negamos es que no se lo pagase. Son los tribunales los que están para esas cosas. ¿Por qué no se va a un juzgado y nos reclama ese dinero?", sentenció.

La tertuliana, además, confesó que el dinero que reclama ya se le ha devuelto, y visiblemente molesta envió un mensaje muy contundente al argentino: "Déjenos tranquilas y márchese a Chile a vivir su vida. Mi madre ya no está y quiere seguir viviendo de ella. Ya está bien de ensuciar el nombre de mi madre y de su familia".

Borrego dejó muy clara su postura ante Arrocet: "¿Por qué no va a los Tribunales? Porque no lo puede demostrar, porque se le devolvió el dinero y porque ha prescrito, caballero. Las deudas económicas las puede reclamar durante cinco años, eso fue en 2017, estamos a 2025", puntualizó mirando fijamente a las cámaras de Telecinco.

No contenta con ello, añadió: "Deje de tocar las narices, viva su vida. No entiendo por qué tiene que seguir viviendo de una persona que usted le hizo mucho daño. Basta ya. Ya está bien de ensuciar el nombre de mi madre y de la familia", expresó ante sus compañeros.

La colaboradora asegura que Arrocet lleva "amenazando y chantajeando tiempo", tanto a su madre como a Terelu Campos. Aunque la relación con María Teresa Campos fuera de solo unos meses, Carmen Borrego no tuvo reparo en confesar sus sentimientos: "Este señor le hundió la vida a mi madre y no me duele decirlo porque estoy cansada".

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Vamos a ver'.

Una vez más, la malagueña recalcó que nunca dejaron sola a su madre: "Después de esta relación mi madre no volvió a sonreír y eso no se lo voy a perdonar. Tú puedes dejar a una persona porque dejes de quererla, pero no puedes marcharte sin decir nada. El final de mi madre fue muy triste y el principio de esa tristeza lo inicia ese señor", apuntó la tertuliana durante su discurso.

"Creo que te puedes comportar como un ser humano y no puedes irte de la casa sin dar explicación", dijo finalmente, sentenciando la actitud que ha demostrado el argentino durante los últimos años.