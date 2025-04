Cinco años del 'Merlos Gate', el culebrón del que ‘Sálvame’ y ‘Supervivientes’ sacaron tajada en plena pandemia

La primavera de 2020 será recordada en la historia por cómo una pandemia, la de la COVID-19, paralizó el mundo. Todas las profesiones tuvieron que reinventarse para poder continuar, incluido el periodismo y la televisión, y se hizo muy frecuente el ver entrevistas a través de videollamadas, ya fuese en programas de televisión lineal o de plataformas como YouTube y Twitch.

El 23 de abril de 2020, tras varias semanas de aislamiento en España, una charla con Alfonso Merlos se hizo viral. En el programa Estado de Alarma de YouTube, de Javier Negre, se vio, de fondo, una chica que estaría en su casa, cuando no se podían recibir visitas para evitar contagios del coronavirus. Una joven que no era precisamente Marta López, su pareja, y que resultó ser Alexia Rivas, entonces reportera de Socialité.

En un momento en el que no había presentaciones ni eventos, y en el que los paparazzis no podían perseguir a los famosos por las aceras para meterles la alcachofa, el culebrón estaba servido. Una deslealtad sentimental que se hizo viral mientras muchos españoles se aburrían en casa sin tener opción de ir a trabajar, o de abrir sus negocios, según el caso.

El programa que mejor supo sacar tajada de esto fue, de lejos, Sálvame. El tema, llamado generalmente Merlos Gate, por haber destapado al periodista Alfonso Merlos, los de La Fábrica de la Tele lo rebautizaron como Merlos Place, en guiño hacia la serie Melrose Place. El programa de Telecinco lo estiró y alimentaró todo lo que pudo.

El culebrón tenía ingredientes sabrosos para dar horas de televisión, y más, cuando tampoco pasaba mucho más. Un triángulo con un tertuliano político, una colaboradora de programas de corazón conocida por todos y con facilidad para hablar de su vida, y una reportera también del universo rosa cuya cara comenzaba a sonar.

Sálvame fue su principal escaparate, pero también se hablaba de él en su entonces hermano Deluxe, y en Socialité, la casa profesional de Alexia en un primer momento. No escapaban del Merlos Gate espacios de otras productoras, como El programa de Ana Rosa. Daba la sensación de que estaban ofreciendo una telenovela por capítulos, en las que no dejaron de sucederse entrevistas, reacciones y todo tipo de comentarios y chascarrillos. Había entregas que superaban los 3 millones de espectadores. Era un tren que nadie quería dejar escapar.

En verano, Marta pasó de pequeña reina de la televisión (se habló de un contrato de tres meses de exclusividad con Mediaset por 33.000 euros) a princesa destronada. En Telecinco, hasta cuatro programas estuvieron en cuarentena, y se apuntó que ella sería la culpable de haber contagiado el coronavirus a sus compañeros, por salir de fiesta sin mascarilla. Fue despedida en el mes de agosto, con un comunicado de la cadena anunciándolo a bombo y platillo, aunque su adiós duró poco, porque pronto acabaría volviendo: en septiembre.

Alexia Rivas en ‘Supervivientes’.

Marta ya había olvidado a Alfonso Merlos, y comenzó una relación con Efrén Reyero cuando regresó a Mediaset. Y entonces aseguró que se había cometido un “error” al confundir unas imágenes de sus cuentas sociales en las que aparecía un familiar en un lavadero de coches. “Se me ha juzgado por algo que no he hecho. Yo era un falso positivo, jamás he tenido Covid”, se defendió la que fuese concursante de Gran Hermano.

El tiempo pasó, pero Mediaset decidió no olvidar el Merlos Gate, o Merlos Place, según el gusto. En Supervivientes 2021 hicieron coincidir en Honduras a Marta López y a Alexia Rivas, en la misma línea que este año han trazado con Montoya, Anita y Manuel. Era la primera vez que coincidían públicamente y frente a las cámaras, y había un morbo adicional, porque Alexia ya no estaba con Alfonso.

Marta López en una de sus intervenciones de 2020 para hablar sobre Alfonso Merlos. Mediaset

Por su parte, Merlos envió un burofax a Mediaset para que no se le mencionara en el reality ni en ninguno de los programas de la cadena, pero su deseo fue en vano. Se habló de él, obviamente, tanto en Honduras como en España.

Poco a poco, el tema fue cayendo en el olvido, y la llegada de la conocida como nueva normalidad provocó que llegasen otras tramas y personajes al universo rosa. Sin embargo, Alfonso Merlos no olvidó, sino que tomó nota de todo, y acabó denunciando a Mediaset.

En 2024, La Fábrica de la Tele fue condenada a pagar 800.000 euros al periodista Alfonso Merlos por vulnerar su derecho al honor e intimidad con toda esta historia, si bien la compañía podía recurrir ante el Tribunal Supremo. La Audiencia Provincial de Madrid dijo que hubo “una intromisión ilegítima continuada en el derecho al honor y a la intimidad personal y familiar”, ratificando así el fallo del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Móstoles, de julio de 2022, que estimaba la demanda que puso Alfonso Merlos.

A Alfonso Merlos “se le calificó de clasista, cobarde, tonto útil, incívico, mentiroso, antiguo, machista, infiel, traidor, hipócrita, sinvergüenza, gañán y cateto”. También se señalaba en la sentencia las suposiciones que se hicieron sobre sus gustos sexuales, así como el repaso a su currículum amoroso.

Y se condenó también a Mediaset “a que en el futuro se abstenga, a través de su cadena o cualquier otro medio, de difundir total o parcialmente el contenido de los referidos programas en todos los aspectos que supongan una intromisión en el derecho al honor”. Una razón más que suficiente para que no se conmemore en Mediaset el quinto aniversario de este ya casi olvidado culebrón tal como se merecería.