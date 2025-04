Acude a ‘El diario de Jorge’ a conocer a sus hermanos y desvela que los había avisado: “No quería venir aquí”

Más allá de las clásicas historias de amor, El diario de Jorge está permitiendo a los espectadores ahondar en sus historias familiares. Personas que quieren descubrir sus orígenes, que quieren realizarse pruebas de ADN, pedir perdón a los padres, o que, sencillamente, quieren reencontrarse con parte de su familia a la que todavía no conocen.

Tal era el caso de Samara, una joven de 25 años, que ha visitado este martes el programa. Su padre la abandonó de pequeña, y lleva ocho años queriendo encontrarse por primera vez a sus cuatro hermanos, un parentesco que conoció cuando creció.

La invitada del programa hizo su particular investigación, y por las redes sociales de su padre descubrió que tenía más hermanos, algo que le hizo mucha ilusión. Dos de esos hermanos no dieron credibilidad a su historia, y otros sí, por el parecido físico que había entre ellos. Su padre, por su parte, no quiso saber nada de ella.

Así, Samara fue a El diario de Jorge para reunir a sus cuatro hermanos por primera vez, Alexander, Juan Antonio, Alicia y Alexandra. Y después de que Jorge Javier Vázquez charlase con ella, entraron los cuatro hermanos en cuestión al plató. En teoría no sabían qué sucedía, ni por qué estaban en televisión. En su presentación solo se apuntó que les encantaban las redes sociales.

Finalmente, el maestro de ceremonias del formato mostró unos mensajes de texto de una persona anónima que se acababa revelando como su hermana, de la que “no queréis saber nada”. En principio todos afirmaban no saber de quién se trataba, hasta que parecía que iban hilando sobre quién podría ser. “Hace tiempo que lo comentó, pero no le dimos importancia”, aseguraban los hermanos sobre el parentesco. Entre ellos habían comentado el tema, pero con el padre, no, porque “tampoco está nunca en casa” y “tampoco ha surgido el tema”.

Cuando se produjo el reencuentro todos se fundieron en un caluroso abrazo, algo que no terminaba de concordar con la historia relatada. “Yo no sé qué ha pasado aquí, pero pese a las dudas, el abrazo ha sido tremendo”, valoraba Jorge Javier Vázquez.

Uno de los hermanos justificaba su comportamiento diciendo que Samara desprendía un olor a familia, pero a Jorge le parecía insuficiente justificación. “Algo ha sucedido ahí”, insistía el presentador.

Samara y sus hermanos en 'El diario de Jorge'.

“Lo voy a contar yo lo que es. Yo no quería venir aquí y les pregunté, porque yo no iba a venir aquí para nada. Han estado disimulando, pero ellos saben perfectamente lo que hay”, confirmaba Samara. “Me he quedado a cuadros, explícamelo”, le pedía Jorge Javier.

Así, la invitada le detalló que “esto era una sorpresa”, pero que ella no iba a ir al programa si ellos no acudían, y por eso les preguntó. En concreto, se lo dijo a una hermana, y los demás hablaron entre sí. “Por si sí o si no, les pregunté”, insistía Samara.

“¿Vuestro padre cómo estará encajando esto?”, quería saber Jorge Javier. “No creo que se vaya a enterar”, le respondían, aunque apuntaban que sí lo estaría viendo la abuela por parte de padre. “A saber cómo se lo va a tomar, porque es una persona muy seria y que habla poco”, reconocían también.

Así, quedó al descubierto que, a pesar de ser supuestamente una sorpresa, Samara no había respetado las habituales reglas del programa, y había informado a la otra parte de sus intenciones a la hora de verse en el programa de Telecinco. Que allí, de sorpresa, había poco, y por eso parecía lo más normal del mundo que Jorge Javier se quedase “a cuadros”.