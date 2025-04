Frank Blanco desvela cómo se prepara para la visita de Terelu Campos a ‘Tardear’: “Me estoy medicando”

Desde la pasada semana se está cebando con mucho ahínco la próxima visita de Terelu Campos a Tardear, en una fecha que Mediaset todavía no ha revelado pero que todo apunta a que coincidirá con el estreno de La familia de la tele en La 1. Un pistoletazo de salida del universo Sálvame en la televisión pública que se prevé que suceda una vez deje de estar de plena actualidad la muerte del Papa Francisco.

Hay que recordar que en las últimas semanas Terelu Campos fue una pequeña diana en Tardear a la que se lanzó todo tipo de dardos por sus actitudes pasadas, en especial, durante los años en los que trabajó en Telemadrid. Antiguos trabajadores y compañeros, algunos tan conocidos como Enrique del Pozo, la señalaron por tener malos modales, hablar mal al personal, o echar broncas por cosas como animar al público.

Para cebar este momento, Tardear ha emitido una promo en la que Terelu aparece como Thor, y sus presentadores, Frank Blanco y Verónica Dulanto, se protegen de la lluvia con unos chubasqueros. Una metáfora de que estarán prevenidos para aguantar el chaparrón que se les vendrá encima con la participación de la madre de Alejandra Rubio en el matinal.

Así, este martes le han preguntado directamente a Frank Blanco si está preparado para este momento. “Me estoy medicando”, señalaba el comunicador como el arma que estaba empleando para prepararse. Además, le deslizaron que este lunes no estuvo en el programa, y él se excusó, también con Terelu: “Es que no tenía fuerzas”. “Solo faltaría que ella no tuviera la oportunidad de poner los puntos sobre las íes”, apuntaban también desde el magacín de Telecinco.

Frank Blanco aprovechó para pedir un consejo a los compañeros que a menudo tienen que aguantar chaparrones con otros famosos. Y ahí, José Antonio Canales Rivera le respondió: “Tu escudo por la mañana, tu casco y tu lanza...”.

Leticia Requejo, sin embargo, creía que era todo mucho más sencillo: “Traedle unas porras, que se le pasa todo”. Y Frank Blanco, para no echar más leña al fuego, le aseguró a Terelu Campos que él nunca se ha creído “que acortaras tu baja de maternidad”.

Frank Blanco en 'Tardear'.

Recordemos que una de las cosas que se aseguró sobre Terelu Campos es que tenía previsto dejar de presentar tres meses Con T de Tarde tras dar a luz a Alejandra Rubio. Sin embargo, como con su suplente, Ely del Valle, consiguió buenas audiencias, ella decidió reincorporarse a las dos semanas.