Estopa revela en ‘El Hormiguero’ por qué no se pueden mirar cantando ‘La raja de tu falda’: “Incesto”

“Ya estamos aquí porque hemos llegado”. Con esa alegría llegó David Muñoz a El Hormiguero junto a su hermano José, con el que forma el dúo Estopa. Un programa que les ha acompañado en sus éxitos de los últimos años, pues en 2023 pusieron en directo entradas para sus conciertos y las de Madrid y Barcelona volaron en lo que duró la entrevista.

“La noticia es que quedan siete unas únicas oportunidades para ver a Estopa”, avanzaba entonces Pablo Motos, que celebró lo bien que le iba al dúo, quienes tienen el honor de ser invitados platino del formato de 7yacción. Pero David deslizó que bien les va “sobre todo ahora, que estamos parados. Estamos muy capacitados para no hacer nada, sobradamente preparados”.

Esto sirvió para que el grupo catalán desvelase sus habituales horarios de sueño. “Solemos dormir 14 horas diarias, salvo los fines de semana, que ya me harto de dormir”, aseguraba José. “De siesta media hora, pero porque me pongo el despertador”, añadía.

En la actual gira harán parada en festivales de música, algo que no comprenden parte de sus seguidores, pues creen que tocarán pocas canciones. “Ir a un festival es muy bueno para nosotros. Porque tocamos con Casey O, con Rozalén, con Yerai Cortés, es un lujo que nos hemos dado este año”, aseguraban. “Y vamos a poder ver a mucha gente y compartir con ellos el arte que tienen y babear un poquito”, añadían los artistas.

En ese sentido, Pablo Motos les preguntó por cuál es el concierto que más han disfrutado en su vida, pero en el que no tocasen ellos. David destacó uno de Dani Martín en Barcelona, uno de Joaquín Sabina con Los Rodríguez en 1997, y uno de Extremoduro. “Conocer a Robe fue muy guay. Estuvimos con él, iba a decir una cosa, pero no puedo. Estuvimos media hora con él”, afirmaba David entre risas sobre el cantante de Extremoduro.

En un momento dado de la entrevista, Pablo Motos puso a los invitados en un compromiso, pues les preguntó por qué ven con otros ojos a uno de sus primeros éxitos, La raja de tu falda. Y aunque en principio no quisieron abrir ese melón, David terminó contando que todo es por culpa de su amigo Antonio Moreno, de Torrejón de Ardoz.

“Nos dice: os habéis dado cuenta que decís en La raja de tu falda ‘Josele, tira para el coche, que esta noche nos la comemos’?”. “Desde entonces cada vez que la cantamos no te puedo mirar”, le decía David a su hermano. “Incesto”, apostillaba José.

Estopa en 'El Hormiguero'.

David también habló de sus problemas de hipocondría. “Necesito tener médicos a mi alrededor para sentirme bien”, admitía el invitado. Y una de las últimas cosas que le han diagnosticado es vértigo, “en cualquier momento me da y me caigo al suelo”.