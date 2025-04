Una soltera de Málaga rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "No voy a mirarte a la cara"

Una soltera de Málaga rechaza a su cita en 'First Dates' por un motivo de peso: "No te voy a mirar a la cara"

Finalizada la Semana Santa, First Dates vuelve a la parrilla de Cuatro. El conocido dating show liderado por Carlos Sobera retomaba sus emisiones este lunes. Como no podía ser de otra manera, una noche más el restaurante más famoso de la televisión abría sus puertas para recibir a los solteros más exigentes de nuestro país.

Uno de los solteros protagonistas de este Lunes de Pascua iba a ser Manuel que tiene 58 años y viene de Ronda (Málaga). "Soy cofrade, mi hija también y mi nieto con un año y medio. Soy muy tradicional en el amor y creo siempre en las relaciones de pareja. El macho tiene que proteger la guarida de la hembra. Si me quieren llamar machista por eso, a ver quién me lleva la contraria", se presentaba el soltero malagueño ante la audiencia del programa.

"Yo me levanto todos los días, me miro al espejo y digo: 'qué guapo eres'. Esa alegría, la llevas todo el día", se expresaba también Manuel en First Dates. La afortunada que iba a conocerle esta noche sería Mariluz, de 56 años y procedente de Málaga.

"Soy una persona tradicional, chapada a la antigua. La monarquía siempre me ha gustado y más el rey que tenemos ahora, que es muy guapo", se presentaba la soltera malagueña. "Soy miope y no veo mucho. Un bulto rubio con esas piernas y porte, madre mía", no dudaba en pronunciarse Manuel sobre su cita en el programa.

"Es un hombre elegante y con porte, pero no me transmite", sentenciaba, desde el principio, Mariluz a su cita. Durante la cena, el malagueño continuaba completamente fascinado con ella: "Es una caja de gambas, es todo patas. Eso no se ve todos los días con 58 años. Es una mujer guapísima".

Manuel, en 'First Dates'

Manuel le confesaba a su cita que es un gran amante de la Semana Santa y que escucha música cofrade todo el año. Sus palabras no parecieron gustarle demasiado a Mariluz: "Yo soy más de ir a misa, más practicante que de escucharla en casa. Cuando le digo a mi hija de ir a misa, no viene. Me da un poco de coraje, la gente se da golpes de pecho en Semana Santa y no va a misa en todo el año".

"Esta muchacha me ha encantado, es guapísima. Bonita hasta en lata", seguía Manuel sus palabras de admiración sobre su cita de esta noche. "Creo que le quedará la esperanza al hombre, siempre es lo último que se pierde", opinaba Mariluz sobre la actitud de Manuel durante la cita.

Mariluz, en 'First Dates'

Tras terminar de cenar, la pareja de solteros se dirigió al reservado especial que el programa tiene para el desenlace final de las citas. Allí, juntos bailaron al son de Bailar pegados de Sergio Dalma. Aunque Mariluz no estaba muy conforme con las distancias tan cercanas que marcaba su cita: "Es una persona que no me nacen las mariposas y no voy a ir a más. Entonces, no te voy a mirar a la cara. Para robarme un beso...".

La decisión final estaba lista para sentencia. "Quiero una segunda cita. Me ha encantado, nada más verla. Llevo mucho tiempo solo y buscaba una persona que me diera un palpito, lo he tenido contigo", le comentaba Manuel a su cita. Por su parte, Mariluz se lo dejaba claro: "No he sentido lo que he tenido que sentir. Me sabe mal porque eres un hombre de 10, bien plantado y educado, pero no siento lo que tengo que sentir".