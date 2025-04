Nuevo tirón de orejas a Playa Calma en 'Supervivientes': Sandra Barneda, muy crítica con su decisión sobre el fuego

La gala de este domingo de Supervivientes arrancó con un correctivo para los habitantes de Playa Calma. Si el pasado jueves era Jorge Javier Vázquez el que apretaba las tuercas a los concursantes, Sandra Barneda hizo lo propio en Conexión Honduras.

Eso sí, por una razón diferente. Barneda procedía a explicarlo nada más conectar con los robinsones de Calma. "Resulta que han decidido que les demos el mechero. O las cerillas. Buenas noches, supervivientes, desde Madrid", saludaba la presentadora de Telecinco.

"Lo primero de todo. Quiero que me expliquéis qué pasa con el fuego. Borja, has dicho que prefieres que os lo demos a lograrlo vosotros mismos", señalaba Sandra y el que fue participante de La isla de las tentaciones 7 lo reconocía sin problemas: "Hombre, por preferir, claro que lo prefiero".

"Lo intentamos, nos desgastamos muchísimo y no hubo manera. Lo hemos intentado de todas las maneras posibles", se justificaba el valenciano. "Voy a jugar a un concurso con vosotros. ¿En qué programa estáis? ¿Cómo se llama?", preguntaba, con ironía, la comunicadora catalana.

Y remarcaba: "¿Qué tiene que ver Supervivientes con que os demos la cerillita para hacer el fuego?". "Nada. Aquí estoy comiendo lentejas crudas, Sandra", lamentaba Anita Williams. "Me parece muy bien", le respondía, tajante, la conductora de Conexión Honduras.

"Entonces, ¿por qué habéis tomado esa decisión como grupo? Escassi, por ejemplo, respóndeme", insistía Barneda, pero el jinete le pasaba la pelota a Borja porque él no había "tomado ninguna decisión". "Ayer dijimos de intentarlo hoy. Pero ha hecho viento. Y ayer también. Mañana sí lo intentaremos", prometió el guardia civil.

"¿Seguís ahí, concursando?"

Hace unos días, Vázquez también daba un toque de atención a los concursantes de Playa Calma, que escuchaban atentamente desde la palapa. "¿Seguís ahí, concursando?", quiso saber el filólogo, echándoles en cara dar poco juego: "A estas horas, todavía no se ha emitido un vídeo vuestro".

Acto seguido, Sandra Barneda lanzaba su ultimátum: "Me gusta veros y trataros como supervivientes, porque para eso lo estáis haciendo muy bien. Con esto no quiero decir que no sea duro, sé que lo es."Lleváis 45 días, pero, de verdad,De verdad, sois mucho más que eso", aseguraba la también presentadora de La isla de las tentaciones.De nuevo, Borja González tomaba la voz cantante para salir del paso: "Es que tenemos muy buen rollo aquí, hemos hecho mucha piña"., le espetó Jorge Javier Vázquez desde España.