Alexia Rivas emociona a Emma García en 'Fiesta' al enviar un entrañable mensaje a su abuela: "Nos ve desde el hospital"

Uno de los puntos positivos de Fiesta es que sabe conectar con su público más fiel. En más de una ocasión, la espontaneidad del directo ha permitido que tanto Emma García como el resto de colaboradores puedan enviar un mensaje de apoyo a un ser querido o los protagonistas de una noticia. Ha sido el caso de Alexia Rivas, quien ha querido decir unas palabras hacia su abuela.

Todo comenzaba con Luis Rollán conectando desde Sevilla, donde más de 500 nazarenos en la Hermandad de la Resurrección han salido en procesión para poner punto y final a la Semana Santa de 2025, al celebrar el Domingo de Resurrección, logrando cifras récord de visitantes para la capital andaluza.

Rollán hablaba de Otilia, una de las espectadoras más longevas de Fiesta. “Hace un año, en esta misma fecha. Emma, tú felicitaste a una seguidora que acababa de cumplir 100 años. Pues te digo, que hoy está cumpliendo los 101. Te enviamos un fuerte beso, Otilia”, decía el colaborador en directo.

“Dale nuestro abrazo, cariño y agradecimiento”, decía Emma García desde plató, donde los asistentes estaban dando aplausos por la celebración. “Todo el amor del mundo por esos 101 años. Tenemos una espectadora muy especial”, decía la presentadora. Tras ello, Amor Romeira tuvo la palabra, dado que le vino a la mente su abuela.

“Ojalá mi abuela llegue a esas edades. Cada vez que voy a Canarias, le digo: dúrame un añito más. Tiene 87 y es una persona que me da lecciones. Ella ha perdido a toda su familia, ha visto morirse a su hija, que es mi madre, o a otro tío mío. De repente, le digo que no se muera y ella me dice: ‘a mí no se me ha perdido nada allí arriba todavía’. Nos empodera un montón a mi hermana y a mí”, declaraba Amor.

Emma García y Luis Rollán en 'Fiesta'.

En ese momento, Alexia Rivas pedía intervenir, aprovechando que se estaba hablando de este tema, para enviar un mensaje de apoyo a la madre de su progenitora. “Te quiero pedir un favor, Emma. Nunca hago estas cosas y, además, jamás hago estas cosas en televisión. Pero es que acaban de operar a una de mis abuelas esta semana, de un cáncer de colon”, explicaba.

“La operación ha salido fenomenal, le han quitado absolutamente todo el cáncer y nos está viendo ahora mismo”, expresaba Rivas, visiblemente emocionada. Emma García no dudaba en pedirle que se pusiera junto, mientras Amor Romeira le daba su mano en señal de apoyo. “Un beso para Olga”, decía la canaria.

Kiti Gordillo, Amor Romeira y Alexia Rivas en 'Fiesta'.

Visiblemente emocionada, Rivas hablaba directamente a cámara. “Eres una campeona. ¡Qué decirte! Eres la razón de mi vida”, expresaba, para después hablar tanto a Emma como a su abuela. “Tiene 87 años, nos ha tenido muy preocupados, pero nos tiene ahora más aliviados. Se aburre en el hospital, pero le he dicho que es tiempo de reposo. La quiero muchísimo”, compartía.

Emocionada, la presentadora también quiso enviarle un mensaje de apoyo. “Olga, te vamos a divertir, así como a todas las personas que estén una situación similar a la tuya. Un abrazo muy fuerte”, declaraba la de Ordizia, arrancando aplausos del público.