Alexia Rivas, colaboradora de 'Fiesta': "Coincidí en cenas con la influencer acusada de robar. Me sorprendió, no te lo esperas"

El pasado 17 de abril Fiesta informaba de una auténtica bomba: una conocida influencer comenzaba a ser investigada por estar involucrada presuntamente en el robo a un millonario mexicano en el hotel Wellington de Madrid.

De acuerdo al programa, el empresario había quedado para reunirse con la influencer y otra chica para tomar un almuerzo. Sin embargo, al volver a su suite descubrió que la caja fuerte de su habitación había desaparecido. Desde entonces, la Policía Nacional comenzó una investigación contra esta creadora de contenido por estar implicada en el robo, el cual se produjo en 2024.

Además, el programa informó que no estaba sola, sino que tenía cómplices. Se tratan de tres jóvenes acusados de robo con fuerza. Aunque el programa de Telecinco conoce la identidad de la implicada, no se quiso revelar el nombre a los espectadores. A pesar de ello, Alexia Rivas confesó que la conocía desde hace tiempo.

Esta tarde, el magacín dio información nueva. "Los investigadores dieron con el paradero del primer asaltante a través de una multa. Descubrieron que pusieron una multa a un chaval que estaba esperando en un coche aparcado en doble fila. Cuando verificaron, era parte de los asaltantes", confesaba Alejandro Entrambasaguas, colaborador de Fiesta.

En cuanto a los dos chicos restantes señaló que fueron detenidos días después en Usera, Madrid, por hacer una hoguera. "Cuando les pidieron el DNI se dieron cuenta los policías que eran los otros asaltantes en búsqueda y captura", indicó ante sus compañeros.

Fue justo en este momento cuando Alexia Rivas se involucró en la conversación para dar más detalles de los hechos. Días antes, la tertuliana había confesado que conocía a la influencer, pero no dio más detalles. "Ella era amiga de un ex mío. Éramos gente de la misa edad y del mismo círculo. Evidentemente, nunca la consideré una amiga cercana, sino una persona con la que coincidía en cenas y hablaba de vez en cuando", puntualizó.

Y añadió: "Me sorprendió, nunca te lo esperas. El otro día me llamó en directo porque quería dar su versión y se desvinculó. Desde entonces no hemos vuelto a contactar", dijo Rivas. Además, confesó que aquel día que contactó con ella también entabló una conversación con Entrambasaguas, pero que "a él le dijo unas cosas y a mí otras. Se lo recriminé. Al menos que las dos versiones coincidan", sentenció.

Colaboradores y Emma García en plató durante el programa de hoy. 'Fiesta'.

Desde plató tuvieron una intervención más. Se trató de Richard, uno de los colaboradores del programa, quien dio la última hora del caso: "La influencer se ha borrado las redes sociales. Ahora mismo no hay ningún dato de ella en el ciberespacio", reveló ante las cámaras.

Tras esta información cada uno de los colaboradores dio su opinión al respecto, siendo Alexia Rivas una de ellas: "Lo que me llama la atención es que todo el que la conoce no se ha sorprendido de lo que hizo", compartió.

Para los tertulianos, así como para la propia presentadora, Emma García, la actitud de la influencer es lo que más destaca. "Esto de hacer un comunicado en redes sociales y poner el foco en ciertas personas, incluida la víctima...", comentó, demostrando su desacuerdo con una de las últimas publicaciones de la mujer en sus redes sociales.

"Me da la sensación de que está muy preocupada, no tanto porque hayamos destapado esto o porque estamos hablando de una detención judicial, sino que mucha gente se está poniendo en contacto con nosotros para darnos información de hechos que cometió esta influencer, pero en el pasado", sentenció finalmente Entrambasaguas en plató.