Melody y Anabel Conde sorprenden en la PreParty de Eurovisión 2025 cantando a dúo el mítico 'Vuelve conmigo'

Melody está mostrando un compromiso pleno con su candidatura en Eurovisión. La de Dos Hermanas está acudiendo a todas las PreParties. Tras causar sensación en Ámsterdam y Londres, es el turno de ser profeta en su propia tierra. La cantante es una de las estrellas de la PreParty de Madrid, cuya primera jornada se ha celebrado este pasado 18 de abril.

Aunque Melody se reserva cantar una potente versión de Esa diva para este sábado 19 de abril, ha mostrado un pequeño adelanto al cantarla al piano. Eso sí, para este pasado Viernes Santo, la sevillana ha querido dar otro tipo de sorpresa, versionando el mítico tema Vuelve conmigo, con la que España quedó en segunda posición en 1995 con Anabel Conde.

El caso es que ha subido al escenario la mismísima Conde. Ambas se enfundaron en un abrazo, dejando una bravísima actuación estelar en la que las dos cantaron a dúo Vuelve conmigo. Un precioso homenaje a la mejor posición que ha tenido España en estas tres décadas. Precisamente, en este 2025, la canción celebra su 30 aniversario.

Da la casualidad de que Melody ha hecho varias conexiones con Anabel Conde. La de Dos Hermanas, el pasado jueves 17 de abril, compartió una versión que ha hecho justamente de Vuelve conmigo, con la que le rendía tributo.

Una cover que provocó la preciosa reacción de la de Fuengirola. “Bravo Melody, muchas gracias por este gran homenaje que me has hecho. Eres una grande, para mí ya has ganado”, escribía entre los comentarios.

Anabel Conde y Melody en la PreParty Madrid 2025. Redes sociales

El pasado 29 de marzo, Anabel Conde fue entrevistada por D Corazón, aprovechando la promoción de su concierto homenaje a la Movida Madrileña en el Teatro Monumental de Madrid. En ese momento, la malagueña no dudó en apoyar públicamente a Melody, quien representará a España en Eurovisión entre el 13 y el 17 de mayo en Basilea, Suiza.

“Es una artista de verdad, de raza, totalmente. Espero que quede en el top 10”, confesó a las cámaras de TVE. Admiración mutua que ha terminado en una estupenda sorpresa para los eurofans que han acudido a la primera velada de la PreParty de Madrid en la Sala La Riviera.

Esta sesión ha servido también para que Melody se reencontrara con varios compañeros de la pasada edición del Benidorm Fest. Esta velada, actuaron Carla Frigo, Daniela Blasco, David Afonso, DeTeresa, Henry Semler, J KBello, K!NGDOM, Kuve, Lucas Bun, Mawot, Mel Ömana y Sonia y Selena. La nota internacional la pusieron Marina Satti (Grecia 2024), Jessy Matador (Francia 2010) y KEiiNO (Noruega 2019).