Víctor Sandoval, borrón y cuenta nueva con 'La familia de la tele': "No tengo nada que solucionar con Marta Riesco"

Como se diría popularmente, acabaron como el Rosario de la Aurora. La relación de Víctor Sandoval y Ni que fuéramos Shhh -como con Sálvame- tuvo distintas fases. Sin embargo, uno de los mayores desencuentros de la corta historia del programa le hizo no querer regresar nunca más al 'pisito' de Las Tablas.

Ahora, como colaborador de La familia de la tele, inicia una nueva etapa. Más serena... Por el momento. "No sé si estaré todos los días. Pueden ser dos, tres o cuatro. Puedes estar en todos lados, en plató, como corresponsal en la calle o en Checoslovaquia. Esto es una cadena nacional e internacional", explica.

BLUPER pudo charlar con Sandoval antes de la presentación del nuevo magacín de La 1, que arrancará el próximo martes, 22 de abril. Desconoce en qué consistirá su labor, pues en ese momento no le había comunicado nada, pero sí que reclama más tiempo en pantalla.

"Me gustaría estar en plató todos los días. Hablando, no. Haciendo. Haciendo gimnasia, haciendo comida, regando las plantas. Con todos los colaboradores que hay me gustaría hacer cosas", señala Víctor. Y ese "todos" engloba a Marta Riesco, la que fue su gran enemiga en el espacio de TEN.

"Somos una familia y Marta Riesco es la última en incorporarse. Habrá cosas que nos digamos que gusten a la gente y otras que no", acepta el madrileño. Riesco, desde otro corrillo, al oír que su compañero habla de ella, responde: "¡Me lo tomo con humor!".

Víctor Sandoval y Marta Riesco, en 'Ni que fuerámos Shhh'. TEN

"Algunas cosas se las toma con humor. Otras, no", le 'pica' Víctor, añadiendo: "No tengo nada que solucionar con ella. Cierras la puerta y ya está, la cierras". Acerca de este inminente reencuentro, el entrevistado insiste: "Cuando tú te peleas al día siguiente con tu padre, ¿qué pasa? Pues nada, como si no hubiera pasado".

Según Sandoval, ni las mejores familias están libres de conflictos: "Tú te disculpas ante tu jefe, ante una persona que no es de tu familia, pero si es tu familia y la lías... Pues al día siguiente te ves y te das un beso".

"En TVE no me han dicho: 'No puedes decir esto'. Pero hay una cosa que se llama sentido común"

Cabe recordar que ambos rostros de Ni que fuéramos Shhh iban a presentar una candidatura conjunta al Benidorm Fest 2025. Tras ciertas rencillas, abortaron misión, pero la cosa no quedó ahí. Una tarde de noviembre, protagonizaron una monumental bronca en directo.

Después de que Riesco le acusara de no saber cantar, Sandoval reaccionó de manera desproporcionada: "¡Por mujeres como tú los hombres tienen problemas!". Un comentario por el que acabó pidiendo perdón, antes de reconocer que no entendía "la televisión del 2024".

El "sentido común" que menciona el autor de Sandovalízate lleva a pensar que estas discusiones no se pueden dar en una televisión pública. "No me han dicho: 'No puedes decir esto'. Pero hay una cosa que se llama sentido común. Si yo he trabajado en esta casa desde los nueve años y nunca me han dicho nada, ¿por qué ahora?".

Víctor Sandoval concursó en la última edición de 'Bake Off: famosos al horno'. RTVE

De hecho, afirma que "era más grande la presión" en formatos de la pública como Bake Off: Famosos al horno o el Un, dos, tres... Y es que el tertuliano participó en la última etapa del mítico concurso de Chicho Ibáñez Serrador, emitida por TVE en el año 2004.

"La presión que te metía Chicho era brutal. En esa rueda de prensa estuvimos [Antonio] Ozores, Chicho y yo solo. Yo tenía más presión porque era un personaje del corazón que saltaba un programa. Entonces, no me dijeron nada. Y ahora tampoco", asegura.

Controvertido final en 'NQF'

Por último, sobre su salida de Ni que fuéramos Shhh, el ahora rostro de La 1 expone que le "coincidió" con Bake Off y que hizo el amago de regresar al formato de La Osa Producciones Audiovisuales: "Volví tres días y lo pasé fatal. Lo dije y se lo tomaron mal".

"Lo pasé fatal porque me peleé con Antonio Albert y porque fui a un chino y me dijeron que no se podía decir chino, sino asiático. Y a mí que me corrijan en directo no me gusta. Me corriges en privado, pero, en directo, no", sentencia Víctor Sandoval.