Emma García, presentadora de 'Fiesta': "Estoy abierta a todo lo que pueda venirse en Mediaset. Me gustan los retos"

Emma García vivirá un año más la Semana Santa al frente de Fiesta. La presentadora se pegará un maratón de 20 horas de directo en cuatro días, después de que Telecinco pidiera a Unicorn Content, la productora del programa de los fines de semana, que se encargara de las tardes de estos próximos festivos.

"Vamos a aprovechar para contar todo lo que ocurra. Son fechas donde la gente que no sale, consume televisión, y nos suele ir muy bien", asegura a BLUPER la donostiarra, un rostro fijo de la cadena desde hace más de 20 años desde que llegara allá por 2002 para relanzar las tardes con A tu lado.

Emma García se muestra satisfecha de los datos que está teniendo Fiesta esta temporada. "Siempre hay margen de mejora", admite. En lo que va de curso, el programa promedia un 9,2% de share y 4.432.000 espectadores únicos, situándose un 2,8% por encima de la media del canal, según indica Dos30'.

Y aunque asegure estar "contenta", la vasca no vería con malos ojos que los jefes le encargaran un nuevo proyecto. "Estoy abierta a todo lo que pueda venirse en Mediaset", dice. "Si un día viene Carullo y dice 'Emma, sales del fin de semana', pues estará encantada".

En su conversación con este periódico, Emma recuerda con cariño su paso por Mujeres y Hombres y Viceversa, un programa con el que creció toda una generación. "Fue un placer hacer de hermana mayor o de madre, porque eso no era ser presentadora. Era otra cosa más pasional", dice.

La presentadora Emma García. Cedida Unicorn

¿Se atrevería con una versión All Stars del famoso dating? "¡Encantada! Allá que voy a las escaleras con micrófono en mano", responde la vasca, a la que le sale la 'vena viceversa' al hablar de Montoya y Anita, la pareja concursa en Supervivientes tras triunfar en La isla de las tentaciones.

Fiesta no descansa en Semana Santa. ¿Es una oportunidad para que el público que normalmente no suele ver el programa se asome por primera vez?

Estamos acostumbrados a hacer viernes, sábados y domingos. Pero, en esta ocasión, nos han pedido hacer un día más [el jueves]. Y te digo una cosa: ya que estamos, vamos allá. Es una locura porque es el programa más largo de la cadena. Vamos a aprovechar para contar todo lo que ocurra. Son fechas en las que la gente que no sale, consume televisión y nos suele ir muy bien. ¡Ni tan mal!

A nivel personal, ¿cómo gestionas trabajar en vacaciones?

Lo tengo asumido. Tengo la gran suerte de que a nivel familiar me organizo muy bien. Mi hija está estudiando fuera, así que me viene fenomenal porque nos vemos la semana siguiente.

Dices que Fiesta es el programa de mayor duración de Telecinco. ¿Se te hacen largas las cinco horas?

Se me pasan volando. Pero no solo a mí, sino al equipo y a la directora, Eva Espejo. Fíjate lo que me pasa: cuando estás fuera, como hoy, lo que te da de sí la tarde, de 16.00 a 21.00. Puedes hacer muchísimas cosas. La clave está en que somos un equipo muy compenetrado. Cuando te lo pasas bien ni te enteras del tiempo. Es un lujazo trabajar en lo que te gusta. Te metes las horas que te tengas que meter. El lunes, después de las 20 horas, descansaré para recuperarme.

"Estamos contentos con las audiencias de 'Fiesta', pero siempre hay margen de mejora"

La parrilla de Telecinco está atravesando por un proceso de cambios. ¿Crees que Fiesta sigue teniendo margen de mejora? ¿Qué balance haces

El balance que tenemos es que hemos crecido esta temporada. Los cambios que se han hecho en Telecinco han sido todo un acierto. Se han redistribuido las franjas de la mañana y la tarde, y por ese lado, muy satisfechos. Estamos contentos con el récord de temporada (11,9%) y los cuatro millones de espectadores únicos, que es una burrada. Pero tenemos ganas de más porque siempre hay margen de mejora. Es lo que nos ayuda a evolucionar.

¿Temes que Alberto Carullo, director de Contenidos de Mediaset, toque el fin de semana o que te confíe un nuevo formato?

Yo estoy muy contenta en Fiesta, pero estoy abierta a todo lo que pueda venirse en Mediaset. Me gusta muchísimo mi trabajo, los retos y salir de la zona de confort. Pero me gusta superarme junto al equipo. Esta actitud es fundamental para el espectador. Si un día viene Carullo y dice 'Emma, sales de aquí', pues estaré encantada de la vida. Nos ofrecerá otra cosa que verá que lo podemos hacer y será una especie de volver a empezar. Somos currantes de la cadena.

Emma García en una imagen de archivo en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'.

Muchos han crecido viéndote al frente de Mujeres y Hombres y Viceversa. ¿Ves factible su vuelta con una versión All Stars?

Es muy curioso, porque MyHyV sigue estando ahí desde que acabó. Me lo siguen diciendo por la calle. Pero en los últimos meses, todavía más. No sabes la de gente que me escribe por Instagram. Me hace muchísima ilusión que me lo recuerden. Yo estaría encantada de hacerlo. ¡Allá que voy a las escaleras con micrófono en mano! Fueron 10 años maravillosos donde aprendí muchísimo. Fue un placer hacer de hermana mayor o de madre. Porque eso no fue de hacer presentadora, era otra cosa más emocional y pasional.

La isla de las tentaciones ha cogido el testigo de alguna forma. ¿Qué diferencias ves en los perfiles de los concursantes del reality entre los que acudían a tu programa?

Es un paso más a Mujeres y hombres porque ya hay una villa, una playa, tentadores..., pero ambos formatos podrían convivir sin ningún problema. El perfil de concursante sigue siendo aquel que tiene ganas de divertirse y ponerse a prueba a todos los niveles, más allá de hacerte famoso, que está muy bien. Y, lógicamente, ha cambiado el panorama con las redes sociales.

"La isla de las tentaciones' y 'Mujeres y Hombres y Viceversa' podrían convivir sin ningún problema"

¿A quién ficharías de Supervivientes para que fuera tertuliano de Fiesta?

Montoya se tiene que venir a Fiesta, tengo curiosidad en conocerle. En La isla de las tentaciones no me convencía del todo, me está ganando más en Supervivientes. Algo parecido me está pasando con Anita, que está demostrando otra cara totalmente diferente. Me gustaría entrevistarla. ¡Qué fortaleza la tía! ¡Qué superviviente!

Sus acercamientos me están pareciendo muy bonitos. Ahí me pongo muy Mujeres y hombres. Ya veremos cómo termina esa pareja. Hay un acercamiento que no quieren ir a más, pero no sé si lo van a poder controlar. Ojalá no, y lo disfruten y que lo vivan.

"Montoya se tiene que venir a 'Fiesta', tengo curiosidad en conocerle. Me está ganando en 'Supervivientes"

Hace unos días el programa recuperó a Belén Rodriguez. ¿Cómo viviste ese momento?

Súper emocionada de abrazarla. No quise hacer hasta que entró en plató. Fue maravilloso. A Belén Ro la admiro y la quiero mucho. Es que es una tía que cuanto más la conoces, más te gusta. Siempre cuida a su gente y procura que no te preocupes por nada. Estoy feliz de este primer paso que ha dado, ha demostrado una fortaleza mental y física. La actitud que ha tenido es envidiable.

¿Cómo valoras el salto de tus excompañeros de Sálvame a TVE?

Me alegro muchísimo por ellos, por mi querida María Patiño y Belén Esteban, porque tiene que haber cabida para todos. Todos queremos avanzar. La televisión es muy amplia, hay muchos espectadores. Se trata de que cada uno lo haga lo mejor posible.

La presentadora Emma García.

De alguna manera A tu lado fue el germen de Sálvame porque pasó de ser un talk show a ser un programa de corazón con Lydia Lozano y Kiko Hernández como colaboradores.

Sí, es verdad. Se convirtieron los colaboradores en protagonistas. Sálvame era un reality que nos enganchaba porque cada cual era más curioso. No sé cómo será esa nueva etapa en TVE. Fue como un paso más también y cambió la televisión. Es que cuando estás a gusto en un programa, cuentas muchas cosas sin querer. Estás tan cómoda que siempre das un poquito más de ti. Tú y todo el mundo, y siempre con unos límites.

"Me alegro mucho por mi querida Maria Patiño y Belén Esteban de su salto por TVE. Tiene que haber cabida para todos"

¿Cómo llevas esa exposición de estar delante de las cámaras?

Súper bien. Al principio me costó mucho, aunque yo lo viví primero a nivel local, en mi tierra, luego a nivel autonómico y ya, por último, a nivel nacional. Yo es que soy muy introvertida y discreta, pero al principio muy observada cuando iba a hacer la compra y decías: 'Por favor, quiero pasar inadvertida'. Luego acostumbras. Me siento muy respetada por todo el mundo.