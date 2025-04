Terelu Campos, el ‘arma’ de 'Tardear' y Telecinco contra el estreno de 'La familia de la tele' en las tardes de La 1

La televisión se está preparando para el desembarco de La familia de la tele en las tardes de La 1. El magacín tendrá distintos rivales, dado que su primera parte se enfrentará a Sueños de libertad, Tardear, Zapeando, Todo es mentira y Saber y ganar. Consciente de ello, Telecinco ha sido una de las primeras en mover ficha. El magacín conducido por Frank Blanco y Verónica Dulanto ya ha anunciado su estrategia ante este estreno.

A través de sus redes sociales, el magacín ha anunciado el desembarco de una figura muy relacionada con la actual Telecinco: Terelu Campos. Con un anuncio realizado por inteligencia artificial, la colaboradora de De viernes se transformaba en Thor, rugiendo y anunciando así su llegada al magacín vespertino.

“La semana que viene estará con nosotros en plató para responder a todas las acusaciones que se han lanzado contra ella”, puede leerse en la cuenta de Instagram del programa. “¿Qué tiene que decir a nuestros testigos protegidos? ¿Son de verdad los rumores que se han dicho sobre ella? ¿Vendrá dispuesta a plantar cara a Frank Blanco y Verónica Dulanto?”, prosigue el post.

Una apuesta fuerte con la que el magacín busca enfrentarse al que es uno de los estrenos más esperados de la temporada. El universo Sálvame, reconvertido en La familia de la tele tras haber sido Ni que fuéramos Shhh, llegará de manera muy simbólica a RTVE, dado que su día de estreno, martes 22, debutará con un auténtico desfile de carrozas que será presentado por Paloma del Río y Cayetana Guillén Cuervo.

La llegada de Terelu Campos a Tardear no tiene una fecha concreta, por lo que no se sabe en qué día se verá a la tertuliana en el formato. Con lo cual, la estrategia de Telecinco puede no estar relacionada con el día de estreno de La familia de la tele y guardarse para la jornada más adecuada. Para más inri, la música utilizada en redes sociales es la misma que RTVE ha utilizado para promocionar el desfile del estreno.

Terelu Campos en una participación anterior en ‘¡De Viernes!’.

Su presencia tiene lógica, dado que acudirá para enfrentarse a todas las acusaciones que se han vertido contra ella. Varios compañeros y personas que han trabajado con ella le han acusado de tener un comportamiento altivo fuera de las cámaras. A pesar de haber negado dicha actitud, llegando a ironizar con ello en Supervivientes, Terelu dará la cara a estas palabras.

Entre los que le han lanzado esas duras acusaciones está Alessandro Lequio, quien señalaba que Terelu tenía “actitud de diva” durante su etapa conduciendo Con T de tarde en Telemadrid. El italiano señalaba que presuntamente una persona acompañaba a la presentadora con un cenicero para sus cigarros o ponía la mano para recibir el chicle que usaba.