Raquel, invitada de ‘El diario de Jorge’: “Mi hija no está preparada, pero tengo el novio perfecto para ella”

Raquel ha acudido a El diario de Jorge por un tema relacionado con el amor, como tantos invitados que pasan por este programa de Telecinco. Sin embargo, lo suyo no se trataba de pedir matrimonio a su pareja ante las cámaras, o buscar una segunda oportunidad. Ella quería que Cupido llamase a la puerta de su hija, pues le había encontrado lo que ella consideraba el hombre perfecto.

Y es que hace unas tres semanas empezó un becario en el polideportivo donde ella trabaja, y al verlo, ella dijo: “Qué chico tan guapo, es perfecto para mi hija”. “Raquel, me encanta lo que vas a hacer”, celebraba Jorge.

Así, El diario de Jorge sería el escenario donde Gregory, el becario, y Rosy, hija de Raquel, se verían las caras por primera vez. “Es muy educado, es supereducado, supertrabajador, tranquilo, no tiene vicios. Es perfecto para mi hija”, decía sobre el que espera que sea su futuro yerno. “Voy a tener unos nietos guapísimos”, bromeaba, destacando de paso que su hija es bastante bella.

Raquel aseguraba que su hija había tenido otros novios, pero que ella no los veía guapos, y que no le hacían gracia. “Pero si a mi hija le han gustado, yo lo respeto”, señalaba. “¿Los veías feos?”, preguntaba de manera directa Jorge Javier. “Sí”, le reconocía. De Gregory decía que era tan guapo que el presentador hasta bromeó con el hecho de que le gustase para sí mismo. “No, es para mi hija”, le corregía la invitada.

En toda la historia había un pequeño gran inconveniente: “Mi hija no quiere saber nada de chicos, ha tenido una mala experiencia”. Y así lo confirmó Rosy al entrar en el plató. “Mi madre me quiere traer a una sorpresa para el amor, y me da un poco de nervios”, explicaba la joven de 21 años. “¿Estás preparada?”, quería saber el presentador. “No, para nada, tuve una relación hasta hace poquito y lo pasé fatal. Pienso que no estoy preparada”.

Tras esto, Raquel entró en acción a través de un vídeo: “Le tengo una sorpresa, ella sabe que es sobre el amor. Dice que no está preparada para esto, pero tengo el novio ideal para ella. Es un chico encantador, guapísimo, encantador, educado, trabajador, y con muchas metas en su vida. Ella se lo merece, una persona así. Es guapísimo y lo tiene todo”, resumía la invitada. “Te va a encantar”, le decía a Rosy. “Ojalá”, deseaba ella.

Más tarde entró en el plató Gregory, el tercero en discordia, quien aseguraba no saber qué hacía allí. “Estaba yéndome a entrenar y me llamasteis y me dijo que una persona me quería dar una sorpresa, y me lancé a la aventura”, expresaba. Sobre el amor, dijo no tener pareja porque “está difícil la cosa”, porque “las cosas de un ratillo a mí no me van”, y él busca compromiso. Una mujer “que me sepa dar mi lugar, compromiso, lealtad, comunicación, y que se deje querer”.

Rosy en 'El diario de Jorge'.

Finalmente, Gregory y Rosy se vieron. “No sé quién es, no la conozco”, afirmaba Gregory ante su sorpresa. Luego entró en el plató Raquel, y explicó toda la historia. “Le he hablado de ti, y he dicho: que se den una oportunidad”, resumía. Y ambos jóvenes comenzaron a hablar en un reservado del programa de Telecinco. “Vuestro matrimonio ya está convenido”, bromeó Jorge Javier Vázquez, poco antes de pasar a otros asuntos.