Raquel Bollo se revuelve contra sus excompañeros de 'Sálvame': “No entiendo cómo personas con demandas van a la pública”

En las últimas semanas, Tardear hizo públicas las numerosas quejas que había recibido desde la llegada de una nueva colaboradora al magacín vespertino de Telecinco. Una incorporación que no parecía del gusto de la audiencia del programa.

"Yo lo pongo, veo a esa mujer ahí y enseguida lo cambio", "Dios, qué estúpida es esta mujer. ¡Cómo podéis tenerla ahí!", "Hacedla callar porque vais a fracasar como programa", "es insoportable", fueron algunos de los reproches que Raquel Bollo tuvo que escuchar, por parte de los espectadores más críticos de Tardear.

De esta manera, este miércoles la exmujer de Chiquetete se sometió a una sesión con una terapeuta. "Me da igual lo que diga Pepita Pérez, ellos no han estado en mi casa cuando yo no he tenido para comer o me pegaban palizas, no había nadie", se defendía Raquel sobre las opiniones más negativas de la audiencia.

"Cuando has vivido todo eso y has crecido y has bajado, te has visto arriba y luego arruinada, y me he vuelto a levantar. Al final, esa forma te hace ver como si fueras una persona altiva. Me encantaría que se hubiera enseñado de mí en televisión, mi parte más divertida", le decía Bollo a la profesional.

"Algunos compañeros, de ahora, están viendo esa parte divertida y en años no la he podido mostrar. Iba con miedo a trabajar porque iba pensando en qué me va a pasar", explicaba Bollo a Ángela Borja, asesora de comunicación, sobre su etapa en Sálvame, su última experiencia en televisión.

"Para suavizar tu imagen te propongo que no subas la barbilla como lo haces y que tengas las palmas de las manos abiertas", le recomendaba Borja para evitar dar esa imagen tan altiva que proyecta a la audiencia. "Como siempre me han visto en televisión en guerra, pues te ven esa fuerza que sacas", recordaba la colaboradora.

"Quizá mi error es no haber mostrado mi parte divertida, de risa, como yo me lo tomaría ahora. Hubo un momento, que si yo pudiera hablar libremente se sabrían muchas cosas. Conmigo se ha jugado con mi persona, mi familia, mi trabajo; cosa con la que yo ahora soy incapaz de jugar con el trabajo de nadie", apuntaba la amiga de Isabel Pantoja en pleno directo.

Raquel Bollo conversa con la terapeuta, en 'Tardear'

"Yo podría sentarme aquí y decir, pues no entiendo cómo personas con demandas y todo lo que tienen encima van a trabajar ahora en una televisión pública. Pues que trabajen, pero a mí me siguen molestando a día de hoy. Sigo mandando vídeos a mi abogado, después de haber ganado demandas", lanzaba una pulla a sus excompañeros de Sálvame, flamantes fichajes de TVE con La familia de la tele.

"Estuve 4 años sufriendo y tuve que demandar. Durante todo ese tiempo yo he perdido cosas, por defenderme ante la Justicia, cosa que está ganada. Pero el público, no lo sabe porque cuando se tenía que decir ya no estaban", explicaba Bollo sobre el final de las emisiones de Sálvame en junio de 2023.

Raquel Bollo, en 'Tardear'

"Todavía me siguen atacando por cosas que están ganadas, me han acusado de absolutamente de todo", no dudaba en volver a aclarar la colaboradora de Tardear su sufrimiento mientras formó parte del magacín liderado por Jorge Javier Vázquez.

Verónica Dulanto interrumpía a Bollo, para dedicarle unas bonitas palabras: "Yo no la conocía de antes, pero a esa gente que le envía esos mensajes tan feos tiene que darle la oportunidad de conocerla. A veces, las apariencias engañan y Raquel es una tía maravillosa, divertida y con un corazón gigante".