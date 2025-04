Pilar Vidal, colaboradora de 'Y ahora Sonsoles': El hijo de Camilo Sesto no se rige por sí mismo, sino por sus adicciones"

La casa de Sheila Devil, a quien también se le conoce como 'Camilín', hijo de Camilo Sesto, cada vez va a peor. A pesar de los intentos de Lourdes Ornelas, madre del joven, por encontrar una solución, todo parece ir en contra. Hace menos de dos meses saltaron las alarmas por su detención.

Desde la muerte de su padre, en 2019, su vida ha cambiado drásticamente. Tras aquel episodio con las autoridades, ahora se suma uno nuevo a la lista: la preocupación por el mal estado de la casa de Torrelodones. La mansión, que fue diseñada por el propio Camilo Sesto en 1975, se encuentra en total deterioro con destrozos, desorden y acumulación de basura.

La situación no pasó desapercibida para Y ahora Sonsoles, donde no dudaron en comentar el tema entre los colaboradores. "No me esperaba que la casa estuviera como la tenía Camilo porque él es un chico joven que podría haber redecorado perfectamente a su estilo y gusto", comenzó diciendo Pilar Vidal, periodista y tertuliana del magacín de Antena 3.

La acumulación de botellas y productos estéticos en los estantes, humedades alrededor de las puertas y paredes desconchadas son solo algunos de los detalles de abandono que presenta la mansión de casi un millón de euros. Cada uno de ellos se refleja en las últimas imágenes que compartió Camilín en sus redes sociales, una situación que muestra también la salud del hijo de Camilo Sesto.

"Es una persona enferma, así nos lo ha trasladado la madre. Esa gente con la que se junta tienen la misma enfermedad que él y todos hacen el destrozo. Se aprovechan de él. No se rige por sí mismo, sino por la enfermedad que tiene y por sus adicciones", dijo Pilar Vidal ante sus compañeros.

"Se ha llevado muchas de las cosas de la casa", puntualizó Nacho Gay. La periodista valenciana quiso aportar una información más. De acuerdo a la tertuliana, actualmente se están realizando obras en el exterior de la vivienda.

Para mostrar esto, desde el programa viajaron hasta el municipio madrileño para ver de primera mano cómo es la situación. "Desde fuera podemos ver la gran cantidad de basura que hay. También hay latas y utensilios de todo tipo. Las obras parecen paralizadas y no ha habido ningún tipo de movimiento", informó Lourdes Pineda, reportera de Y ahora Sonsoles.

Colaboradores durante el programa de hoy. 'Y ahora Sonsoles'.

"Esta enfermedad arrasa con todo. Camilín tiene una gran cantidad de dinero y simplemente el resto se aprovecha de eso", puntualizó por su parte Tamara Gorro, influencer y colaboradora del programa.

"10 millones de euros tardan en agotarse. Han desaparecido un montón de objetos", dijo Nacho Gay, añadiendo su intervención a la conversación. A pesar de esto, la madre del joven confía en que todo mejore. "Lourdes ha intentado todo. Tiene un halo de esperanza para que se consiga llevar a su hijo a un centro especializado y se pueda curar", sentenció finalmente Pilar Vidal en la conversación.