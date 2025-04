María Patiño y Belén Esteban, sobre la competencia con Jorge Javier: "Le vamos a ganar. Y a Sonsoles también"

María Patiño, Belén Esteban y Jorge Javier protagonizaron incontables idas y venidas en Telecinco. Ahora, el azar televisivo ha querido que se enfrenten en las tardes, en la misma franja en la que entretuvieron a los espectadores de Sálvame durante 14 años. A partir del martes 22, de abril, serán rivales.

Ese día, La familia de la tele desembarca en Televisión Española con un desfile de carrozas. Patiño presentará el nuevo magacín de La 1 y Esteban será "colaboradora especial", aunque aún no se ha desvelado en qué consistirá ese papel. Tampoco la hora a la que arrancará el espacio -no de forma oficial-, aunque se da por hecho que rivalizará con El diario de Jorge en su último tramo, cuando acabe La Promesa.

El 'universo Sálvame' aterriza en la pública en un momento en el que Jorge Javier empieza a despuntar con su talk show en Telecinco. El programa viene de hacer su mejor semana histórica al registrar un 11,5% y 794.000 espectadores. Se ha convertido en la oferta más competitiva de la tarde para Telecinco.

Estrenado el 29 de julio de 2024, el formato producido por Boomerang TV es un claro ejemplo de que las apuestas a largo plazo suelen dar buenos resultados. Sobre todo, teniendo en cuenta que en septiembre apenas marcó un 7,1%, alimentado las especulaciones sobre su cancelación.

El morbo existe y, de ahí, que surja esta cuestión con los flamantes nuevos fichajes de TVE. "Creo que le vamos a ganar. Y a Sonsoles Ónega también. Lo he hablado con él y me ha dicho que me relaje. Es que justo ahora El Diario de Jorge está funcionando muy bien", responde María.

María Patiño y Belén Esteban, en su visita a 'La Revuelta'. RTVE

Son declaraciones de la conductora de La familia de la tele a BLUPER, antes de la presentación del programa en el teatro Eslava de Madrid. La de Paracuellos, por su parte, no se córto y fue más directa, fiel a su estilo, señalando que esa competencia le "pone". No se olvidó, además, de mencionar a Sonsoles Ónega, con quien también se disputarán el liderazgo del horario vespertino.

"Todas las competencias son buenas. A mí, por la parte que me toca, sí que me gustaría ganarle. No lo digo con maldad, lo digo con emoción, pero ahora competir... Es que se lo decía a María antes. Que ahora vamos a competir contra Jorge y contra Sonsoles, a la cual le tengo un cariño enorme", asumió Belén.

Belén Esteban, sobre Jorge Javier Vázquez: "No nos llamamos todos los días, pero le deseo que le vaya genial"

Por lo que comentan, presentadora y tertuliana de La familia de la tele continúan teniendo contacto con Jorge Javier Vázquez. "Yo tengo mi vida y ahora mismo no he tenido mucho tiempo. No nos llamamos todos los días, pero le deseo que le vaya genial", aceptó Esteban.

Todo lo contrario a Carlota Corredera, que también se dejará caer por el barrio Bellavista. La presentadora de Tentáculos desveló que hacía tiempo que no hablaba con él: "Le escribí por Supervivientes, para desearle mucha suerte. Me mandó un audio muy chulo, le felicité por la audiencia y nunca mais".

Kiko Matamoros, en la presentación de 'La familia de la tele'. RTVE

En el mismo encuentro con la prensa, Kiko Matamoros reconoció el logro del "récord de audiencia de El Diario de Jorge", así como se deshizo en halagos hacia el propio comunicador: "A Jorge Javier le tengo un cariño y un respeto enorme. Es el mejor en lo suyo, con muchísima diferencia".

"Eso quiere decir que lo está haciendo bien y que hay un público que nos veía a nosotros. Al desaparecer Ni que fuéramos Shhh, ha subido su audiencia y la de Antena 3. Pero ese público es nuestro", analiza Kiko, que tiene muy claro que La familia de la tele va a ganar a El diario.