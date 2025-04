La vida actual de Tony Genil: del ‘No cambié’ y ‘Supervivientes’ a vivir con una paga “gracias a Pilar Bardem”

Cada año, Supervivientes lleva a Honduras a algún que otro cantante para ver cómo se desenvuelve entre el hambre, el frío y las complicadas pruebas de líder y de recompensa. Este año, por ejemplo, participa Almácor, quien se hizo conocido después de participar en el Benidorm Fest 2024 con el tema Brillos Platino. Y en años anteriores hemos visto a otros artistas como Sylvia Pantoja, Vicky Larraz, Francisco o Ainhoa Cantalapiedra, quien fuese ganadora de la segunda edición de Operación Triunfo.

En el año 2011, la etiqueta de cantante la compartieron dos concursantes de Supervivientes: Sonia Monroy y Tony Genil. A la primera solemos verla de vez en cuando por televisión, y, por ejemplo, hace unas semanas apareció en DCorazón recordando su paso por la gala de los Óscars. A Tony, sin embargo, se le ha perdido más la pista.

José Antonio Molina Baena, conocido artísticamente como Tony Genil, es un artista de la farándula de los de toda la vida. Cada vez que ha tenido ocasión, en televisión presumía de haber logrado un gran éxito en los años 70 con el tema España, cuánto te quiero. Sin embargo, su popularidad se debe, realmente, al fenómeno que se bautizó como Tamarismo.

A raíz del éxito que despertó la cantante Tamara, ahora conocida como Yurena, a su vera fueron saliendo todo tipo de artistas que también querían un poco de foco. Desde Leonardo Dantés, que fue el autor del No cambié que encumbró a Tamara, a Loly Álvarez, Arlequín o Tony Genil, viejo amigo de Leonardo.

Tony despuntó tras acabar peleándose con Paco Porras, quien presuntamente dejó embarazada a Tamara, durante una fiesta. Luego se alió con Loly y grabaron, como dúo, el tema No cambié, y también otro hit llamado La peluca, dedicado a Leonardo Dantés.

Tony Genil, en una imagen de sus redes sociales.

Su popularidad le hizo ser un habitual de los platós del corazón. Y Supervivientes le pescó en el cada vez más lejano 2011. Loly Álvarez era precisamente quien le defendió en el plató y hasta lo visitó, como si de un 'fantasma del futuro' se tratase; ella acabaría concursando en la edición de 2019.

A pesar de saltar desde el helicóptero con 63 años demostró no achantarse, y aguantó todo tipo de adversidades hasta que la audiencia decidió que debía poner punto final a su aventura: fue el décimo expulsado.

Una paga de 600 euros

Tony se mostró muy divertido en la isla, y si podía, hasta enseñaba el trasero gratuitamente para provocar unas risas. Aunque su mayor momento (¿de gloria?) fue cuando en una prueba de líder, de tanto esfuerzo que realizaba, terminó por hacerse sus necesidades. “Cuando regrese a Madrid la gente me va a gritar por la Gran Vía cagón” comentaba sobre su imprevisto. En 2011 también le vimos, como invitado, en Acorralados.

En 2016 Tony sufrió un grave problema de salud: un infarto ocular. Y entonces explicó a través de Kiko Hernández en Sálvame que contaba con “una paga de 400 euros del Estado y otra de 600 euros gracias a Pilar Bardem, por AISGE (Artistas, Intérpretes, Sociedad de Gestión)”.

Tony Genil en 'Supervivientes'.

En 2021, Tony volvió a tener algo de popularidad después de que se localizase a Paco Porras en una situación precaria. “Me han confundido con Paco Porras. Mentira, todo mentira”, dijo entonces. “Yo estaba con mi familia en Castellón, comiendo manjares, fiesta, playa. Me lo he pasado muy bien, antes estuve en Torremolinos y en ese momento han sacado todo”, añadió. Además, explicó que él tiene su piso pagado, por lo que no estaría en una situación especialmente delicada.

“Ahora que estoy retirado, pues me levanto tarde y más si hay alguna fiesta por la noche a la que me invitan y por supuesto que voy. A veces voy también a algún estreno de alguna película, pero ya no es como era antes, porque yo llevo toda la vida en esto y ya he aceptado que hay que dejarle paso a otros. Yo no he sido un artista al uso, y a mí siempre me decían que yo era como un referente o un clásico, pero yo no me he dado ni cuenta”, relataría a Outdoor en una entrevista en 2023.

Próximamente, la vida de Tony Genil volverá a interesar y mucho. Y es que Netflix tiene pendiente de estreno la serie Superestar, sobre el fenómeno que fue el tamarismo. Y será Pepón Nieto quien interprete a Tony.